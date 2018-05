Федеральное агентство новостей предлагает вашему вниманию перевод статьи Майкла Пека France's Exocet Navy-Killer Missile Is Getting an Update (But Russia and China Don't Care) («До России как до Китая: французскую противокорабельную ракету Exocet пытаются модифицировать»), опубликованную в издании The National interest.

Французская противокорабельная ракета Exocet, получившая известность после того, как потопила несколько британских кораблей во время Фолклендской войны 1982 года, будет оборудована модернизированной системой наведения. Об этом сообщает военно-морской журнал Navy Recognition.

Нынешний вариант MM40 Block 3 будет модифицирован до Block 3C с цифровой головкой самонаведения.

«Хотя дальность или скорость ракеты вряд ли изменятся по сравнению с существующим вариантом Block 3, она получит тепловизионную головку самонаведения, которая благодаря базе данных профилей кораблей сможет распознавать профили надводных судов, — пишет Navy Recognition. — Это важно, потому что MM40 B3C потенциально сможет распознавать цель в группе кораблей и поражать конкретные области вражеского судна (например, мостики, боевой информационный пост, ангар для вертолетов, системы вооружения или датчиков) так же, как это делают противокорабельные ракеты последнего поколения норвежская NSM и американская LRASM. При помощи передовых методов обработки изображений, определив форму цели, можно выявить наиболее уязвимую часть, к которой затем направится ракета».

Различные модификации Exocet используются почти в 30 странах мира. Ракета претерпела множество изменений с момента ее первого использования в 1975 году. Оригинальная версия MM38 имела дальность всего 40 км, а MM40 Block 3 может поражать цели на расстоянии 200 км. Выпуск новой версии Block 3С намечен на 2019–2020 годы.

«Программный модуль планирования заданий на Exocet MM40 Block 3 автоматически разрабатывает схему ведения боя. Способность ракеты подстраиваться под ситуацию улучшена за счет точности нового навигационного блока», — пишет Navy Recognition.

Между тем ВМС США наконец-то заменяют свою устаревшую противокорабельную ракету «Гарпун», которая не может сравниться с российским и китайским оружием. Сейчас поступает в производство LRASM — противокорабельная ракета дальнего радиуса действия, которая, как сообщается, имеет дальность более 320 км.

И все равно, даже с таким оружием, как Exocet и LRASM, западный флот все еще значительно уступает российскому и китайскому. По сравнению с дозвуковыми ракетами Запада Россия уже имеет комплекс сверхзвуковых противокорабельных ракет. Например, «Циркон» (3M22), чья скорость составляет 6 чисел Маха. Она вызывает серьезные опасения, что новые авианосцы Великобритании могут быть слишком легко уничтожены. Китай же разработал сверхзвуковой самолет YJ-18 и превратил свои баллистические снаряды в противокорабельные ракеты большой дальности.