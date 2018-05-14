Путин 21 мая в Сочи проведет встречу с премьером Индии

Москва, 14 мая. Президент России Владимир Путин на следующей неделе в Сочи проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который будет находиться в России с рабочим визитом. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

В пресс-службе отметили, что встреча состоится 21 мая.

«Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня», — следует из сообщения.

Отмечается, что это будет первая в нынешнем году встреча российского лидера и главы правительства Индии, с начала 2018 года они несколько раз вели телефонные переговоры.

Предыдущие встречи президента РФ и индийского премьер-министра состоялись в сентябре минувшего года на полях саммита БРИКС в Китае.