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Стали известны имена попавших под новые санкции ЕС крымских чиновников
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    Стали известны имена попавших под новые санкции ЕС крымских чиновников

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    Стали известны имена попавших под новые санкции ЕС крымских чиновников

    Брюссель, 14 мая. Решением ЕС в список пакета ограничительных мер в отношении России в связи с организацией выборов президента страны в Крыму были добавлены пять физических лиц.

    В списке, опубликованном в базе данных документов Совета ЕС, указаны заместитель председателя избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева, секретарь Крымской избирательной комиссии Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, заместитель председателя избирательной комиссии Севастополя Мирослав Погорелов, секретарь Севастопольской избирательной комиссии Анастасия Капранова.

    Следует отметить, российская сторона не раз заявляла, что воссоединение Крыма с Россией произошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. За присоединение полуострова проголосовало подавляющее число жителей Крыма.

    Напомним, ранее стало известно, что Советом ЕС было принято решение внести дополнительно пять крымских чиновников в черный список пакета ограничительных мер в отношении России в связи с организацией в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

    Автор: Екатерина Кухарева
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