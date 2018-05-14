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РЖД имеют потенциал для активного сотрудничества с африканскими компаниями — торгпред РФ в ЮАР
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    РЖД имеют потенциал для активного сотрудничества с африканскими компаниями — торгпред РФ в ЮАР

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    РЖД имеют потенциал для активного сотрудничества с африканскими компаниями — торгпред РФ в ЮАР

    Москва, 14 мая. Оператор сети российских железных дорог, компания РЖД, имеет потенциал развития в Африке и возможности для плодотворного сотрудничества с компаниями из ЮАР. Таким мнением поделился торговый представитель РФ в Южно-Африканской республике Максим Буреев.

    «В ЮАР есть ресурсы и возможности для реконструкции железнодорожной сети, есть здоровые и обоснованные амбиции по продвижению в другие страны континента, и я полагаю, что у нас могли бы быть хорошие перспективы по взаимодействию с Transnet не только в ЮАР, но и на всем африканском континенте», — отметил Буреев в интервью РИА Новости.

    Он напомнил, что РЖД и африканская транспортная компания Transnet уже подписали соглашение о сотрудничестве, что делает разговоры об активном вовлечении российских компаний в работу в Африке более предметными.

    Отметим, в конце мая в Петербурге состоится традиционный Международный экономический форум. В рамках мероприятия состоится бизнес-диалог Россия-Африка. Сотрудничество при реализации масштабных транспортных проектов наверняка станет одной из тем предстоящих переговоров. 

    Автор: Федор Веснин
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