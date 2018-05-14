РЖД имеют потенциал для активного сотрудничества с африканскими компаниями — торгпред РФ в ЮАР

Москва, 14 мая. Оператор сети российских железных дорог, компания РЖД, имеет потенциал развития в Африке и возможности для плодотворного сотрудничества с компаниями из ЮАР. Таким мнением поделился торговый представитель РФ в Южно-Африканской республике Максим Буреев.

«В ЮАР есть ресурсы и возможности для реконструкции железнодорожной сети, есть здоровые и обоснованные амбиции по продвижению в другие страны континента, и я полагаю, что у нас могли бы быть хорошие перспективы по взаимодействию с Transnet не только в ЮАР, но и на всем африканском континенте», — отметил Буреев в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что РЖД и африканская транспортная компания Transnet уже подписали соглашение о сотрудничестве, что делает разговоры об активном вовлечении российских компаний в работу в Африке более предметными.

Отметим, в конце мая в Петербурге состоится традиционный Международный экономический форум. В рамках мероприятия состоится бизнес-диалог Россия-Африка. Сотрудничество при реализации масштабных транспортных проектов наверняка станет одной из тем предстоящих переговоров.