Москва, 14 мая. На Мадагаскаре будут рады сотрудничеству по разработке нефтяных месторождений и добыче этого ископаемого с серьезными российскими компаниями, заявил заведующий Центром исследования российско-африканских отношений РАН Евгений Корендясов.

Мадагаскар известен своими запасами нефти, однако для разработки месторождений необходимы инвестиции. Политическая ситуация на острове характеризуется как неспокойная — из-за протестов оппозиции действующего президента Эри Радзаунаримампианина. В 2013 году его избрание положило конец нестабильности в регионе, однако сейчас его противники добиваются отставки главы государства.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов отметил, что Москва заинтересована в политическом и экономическом сотрудничестве с Мадагаскаром, и эти стремления взаимны. В марте этого года он встречался с Радзаунаримампианиной в Москве.

Корендясов уточнил, что власти Мадагаскара готовы поделиться нефтью с теми российскими компаниями, которые настроены на серьезное сотрудничество.