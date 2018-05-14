Меню
Экономика
Эксперт рассказал, с какими российскими компаниями готовы поделиться нефтью власти Мадагаскара
Общество
Стало известно, когда отремонтируют Красный мост в Вологде
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперт рассказал, с какими российскими компаниями готовы поделиться нефтью власти Мадагаскара

    49

    Эксперт рассказал, с какими российскими компаниями готовы поделиться нефтью власти Мадагаскара

    Москва, 14 мая. На Мадагаскаре будут рады сотрудничеству по разработке нефтяных месторождений и добыче этого ископаемого с серьезными российскими компаниями, заявил заведующий Центром исследования российско-африканских отношений РАН Евгений Корендясов.

    Мадагаскар известен своими запасами нефти, однако для разработки месторождений необходимы инвестиции. Политическая ситуация на острове характеризуется как неспокойная — из-за протестов оппозиции действующего президента Эри Радзаунаримампианина. В 2013 году его избрание положило конец нестабильности в регионе, однако сейчас его противники добиваются отставки главы государства.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов отметил, что Москва заинтересована в политическом и экономическом сотрудничестве с Мадагаскаром, и эти стремления взаимны. В марте этого года он встречался с Радзаунаримампианиной в Москве.

    Корендясов уточнил, что власти Мадагаскара готовы поделиться нефтью с теми российскими компаниями, которые настроены на серьезное сотрудничество.

    «Не из тех компаний: пришел, увидел и увез, а из тех, которые будут действительно разрабатывать месторождения, — приводит его слова «Политика сегодня». — С Мадагаскаром у нас хорошее взаимопонимание и взаимные симпатии. Деловой климат весьма расположен к серьезным российским партнерам».

    Эксперт рассказал, с какими российскими компаниями готовы поделиться нефтью власти Мадагаскара

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.