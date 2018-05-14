«Теперь у Трампа не зверь, а зверек»: россияне посмеялись над сравнением авто лидера США и «Кортежа» Путина

Москва, 14 мая. Американский журнал Newsweek сравнил новый лимузин «Кортеж» президента Владимира Путина и Cadillac лидера США Дональда Трампа. Россияне в ответ назвали авторов материала «диванными экспертами из Оклахомы» и провели собственное сравнение. Теперь у Трампа не зверь, а зверек, — смеются в соцсетях.

Многие участники обсуждения отметили, что «зверь» Трампа принадлежал еще его предшественнику Бараку Обаме. «Этот страшный «Зверь» на самом деле еще обамовский», — напомнил Seva Avrukinesku. «Трамп на секонд-хенде ездит. На новый придется еще 10 лимонов заработать», — с иронией заметил Vlad Sedach. «Трампушка за Обамой обноски донашивает — позор!)))))» — смеется Светлана Ермакова.

«Прошлись» в комментариях и по внешнему виду «зверя». «По сравнению с «Кортежем» трамповский «Кадилак» такой унылый, такое ощущение, что дизайн ему китайцы делали», — безапелляционно заявил Mak Asd.

«Теперь у Трампа не зверь, а зверек», — пошутил Mastemind.

Удивились микроблогеры и такой тяге американских СМИ к подобным сравнительным материалам: «то самолеты сравнивают, то танки, то ракеты, теперь до лимузинов добрались.Скоро ботинки Путина будут с трамповыми сравнивать».

«Ну им просто завидно, а что делать не знают», — предположили в Сети.

Однако самой неожиданной среди многочисленных комментариев стала запись с шуточной фотографией лимузина украинского президента Петра Порошенко. «Самый крутой лимузин у украинского президента Петра Порошенко», — так подписал коллаж Vladimir Kolesnikov. На снимке можно видеть старенький желтый «Запорожец» в виде «лимузина», вытянутый, с несколькими дверями.