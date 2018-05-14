Путин рассказал о развитии сотрудничества с Киргизией по традиционным направлениям

Сочи, 14 мая. Сотрудничество России и Киргизии неплохо развивается по ряду традиционных направлений, заявил президент России Владимир Путин. На встрече с киргизским лидером Сооронбаем Жээнбековым, глава государства добавил, что у стран есть хорошие примеры сотрудничества.

Путин уточнил, что ряд традиционных направлений развиваются неплохо. Путин добавил, что стороны смогут в широком составе обсудить условия для расширения сотрудничества и взаимодействия на заседании Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет в Сочи в понедельник.

Глава Киргизии поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ, а также выразил надежду, что под руководством Путина РФ достигнет успехов в развитии внутренней и внешней политики.

Ранее URA.ru писало, что Путин не планирует символические иностранные визиты после инаугурации.