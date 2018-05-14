ЛНР отвергла обвинения Киева в срыве отвода сил и техники в Донбасе

Луганск, 14 мая. Народная милиция Луганской народной республики отвергла обвинения Киева в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в срыве отвода сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе. Об этом в понедельник сообщил спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он заявил, что по версии украинской стороны, подразделения Народной милиции ЛНР открыли огонь из пулеметов по позициям ВСУ (вооруженные силы Украины). Однако, он подчеркнул, что подобные обвинения в обстрелах слышит практически перед каждым запланированным разведением сил и средств на данном участке.

«Сами факты этих обстрелов больше никем и никогда не были подтверждены. Ни представителями ЛНР в СЦКК, ни наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ», — заявил Марочко журналистам на брифинге.

Также он отметил, что разводить силы ЛНР будет только «зеркально» с Киевом.

Отвод сил в Станице Луганской срывался уже неоднократно, в последний раз 8 мая. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

В апреле 2014 года Украина начала военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о своей независимости после переворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами этого конфликта уже стали более 10 тысяч человек. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается на встречах в Минске контактной группы, которая приняла уже три документа, регламентирующих шаги по разрешению конфликта.

