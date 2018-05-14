Сирия, 14 мая. Двое боевиков «Ан-Нусры»*** были застрелены неизвестными в провинции Идлиб. Иракские ВВС уничтожили командный пункт ИГ1 у сирийско-иракской границы. В Алеппо продолжаются вооруженные стычки в рядах вооруженной оппозиции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выпустили новую ракетную пусковую установку.

«Тахрир Аш-Шам»: атаковала город Кефрая к северо-востоку от Идлиба; потеряла двух боевиков в результате нападения неизвестных в провинции Идлиб.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет бои с бывшими союзниками в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: продолжает столкновения с силами САР к югу от Дамаска.

ВВС Ирака: уничтожили командный пункт ИГ в районе сирийско-иракской границы в Дейр-эз-Зоре.

Курды: обнаружили склад с боеприпасами у берега реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: провела бомбардировки в населенном пункте Аль-Кашма на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: готовятся начать возведение нового КПП в районе границы между Хамой и Идлибом.

Провинция Дамаск

Стало известно, что сирийские военные выпустили новую ракетную пусковую установку. ПУ под названием IRAM Golan-1000 будет задействована 4-й дивизией Сирийской арабской армии (САА) в ходе противостояния с террористами «Исламского государства» на юге от столицы. В настоящий момент вооруженные столкновения в данном районе продолжаются. Напомним, ранее при помощи российской и сирийской авиации правительственным войскам и союзным им палестинским военизированным формированиям удалось значительно продвинуться в районе Ярмука, а также ликвидировать несколько стратегических военных объектов боевиков ИГ.

Провинция Алеппо

Новостное агентство Al Mayadeen Net сообщает о том, что в северной части провинции продолжаются ожесточенные бои и перестрелки между различными формированиями вооруженной оппозиции. Напомним, накануне поступала информация о том, что члены антиправительственного формирования «Джейш Ахрар Аш-Шаркия» напали на позиции одной из бригад Сирийской свободной армии (ССА). В ходе вооруженных стычек отряды ССА «Аль-Хамзат» лишились оружия и нескольких военных пикапов. Более того, «Ахрар Аш-Шаркия» взяла в плен 15 радикалов противника. Известно, что ранее нападавшие боевики дислоцировались в горах Восточного Каламуна и были эвакуированы в Алеппо в обмен на добровольную сдачу занимаемых позиций силам САР.

Провинция Хомс

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что очередная группа исламистов готовится покинуть территорию Растанского котла и выехать на север Сирийской Арабской Республики (САР). По данным местных военных источников, несколько автобусов вошли в деревню Аль-Самалил и город Ар-Растан, чтобы продолжить транспортировку шестой партии радикалов, не пожелавших урегулировать свой правовой статус с сирийским правительством. Перед посадкой все исламисты подвергаются тщательному досмотру. Напомним, ранее отмечались попытки пронести на борт взрывные устройства. Накануне Хомс на 73 автобусах покинула пятая партия боевиков, передает в сети Twitter военный источник (AJA_Syria).

Провинция Дейр-эз-Зор

Интернет-портал Masar Press Net, подконтрольный вооруженной оппозиции, передает, что военные самолеты западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, продолжают осуществлять бомбардировки опорных пунктов террористов «Исламского государства» в юго-восточной части региона. На этот раз под ударом оказался населенный пункт Аль-Кашма. Информации о возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало.

Согласно заявлению военного источника в сети Twitter (HogirNejar), Демократическая армия Сирии**** (SDF) обнаружила хранилище с оружием и боеприпасами боевиков ИГ у восточного побережья реки Евфрат. Фотографии с места событий опубликованы не были.

Тем временем иракские ВВС возобновили боевые вылеты на территории Сирии. Как передает новостное агентство Iraqi News, под ударом оказался командный пункт террористической группировки. Более подробная информация в настоящий момент уточняется. Напомним, Ирак действует в САР, получив на то разрешение законного правительства.

Провинция Идлиб

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции в очередной раз нарушили режим прекращения огня, действующий на территории Идлиба. Военные источники AMN передают, что отряды террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, атаковали окраины населенного пункта Кефрая на северо-востоке от Идлиба. В результате вооруженных стычек был убит один из местных фермеров. Напомним, шиитские города Аль-Фуа и Кефрая находятся в окружении с 2012 года. Исламисты намеренно не спешат захватить населенные пункты, чтобы использовать жителей в качестве объекта для шантажа сирийских властей.

Тем временем в одном из пригородов столицы региона на шоссе, ведущем в сторону города Кафр Кармин, неизвестными радикалами были убиты двое боевиков «Тахрир Аш-Шам». Об этом сообщает медиа-портал Halab Today TV. Местные активисты уверены, что нападение могли совершить боевики группировки «Джебхат Тахрир Сурия», противостоящей «Ан-Нусре».

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (MGhorab3) сообщает о том, что на север Хамы в район населенного пункта Майдан Газал прибыли военнослужащие и военная техника вооруженных сил Турции. Напомним, ранее сообщалось о том, что у границы между Идлибом и Хамой возведут еще один наблюдательный пункт для мониторинга за соблюдением режима тишины. Таким образом, в общей сложности на окраинах Идлиба будут находятся 11 турецких КПП.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)