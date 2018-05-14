Украина пожалуется в ОБСЕ на «ползучую легализацию» выборов президента РФ в Крыму

Киев, 14 мая. В парламенте Украины возмутились тем, что ОБСЕ в своем отчете о выборах президента России не упомянула «сфальсифицированные выборы в Крыму», в Киеве посчитали, что организация занимается «ползучей легализацией» выборов.

«Уважаемая международная организация, которая осуществляет мониторинг за выборами, ОБСЕ, в своем отчете по президентским выборам в России ни слова не сказала о сфальсифицированных выборах в Крыму. По сути, происходит ползучая легализация этих сфальсифицированных выборов. Ни мы, ни МИД Украины не имеют права закрывать на это глаза», – заявила вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, обращение на эту тему уже подготовлено украинской стороной. Подписать и принять его Рада должна до конца недели, подчеркнула Геращенко.

Напомним, 18 марта в России состоялись седьмые в истории страны выборы главы государства. Они прошли под знаком стопроцентной прозрачности и рекордной явки избирателей. Тот факт, что россияне голосовали очень активно, в Европе восприняли как сигнал.

Отметим, за процессом голосования в Крыму, а жители полуострова участвовали в выборах президента РФ впервые, наблюдало множество представителей европейских стран. По мнению иностранных наблюдателей, выборы были открытыми и законными.