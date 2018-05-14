Сирия: последняя группа боевиков покинула северные районы провинции Хомс

Дамаск, 14 мая. Правительственные силы Сирии завершили операцию по выводу незаконных вооруженных формирований из северных районов провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным источника, минувшим утром последняя группа боевиков со своими семьями покинули восемь районов на севере Хомса, откуда были переправлены в провинцию Идлиб. Накануне из северных районов Хомса и южных окраин провинции Хама были эвакуированы 13 730 боевиков и членов их семей. Правительственные силы организовали новый коридор в районе города Самалил, чтобы ускорить выход террористов из северных районов провинции Хомс.