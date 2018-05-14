Мы обещали — ЕС сделал: МИД Украины обрадовался новым санкциям из-за выборов в Крыму

Киев, 14 мая. Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал решение Европейского союза о включении пятерых лиц в санкционный список из-за организации выборов президента Российской Федерации в Крыму.

Ще п’ятеро під санкціями ЄС за незаконне проведення виборів Президента РФ в окупованому Криму. Ми обіцяли та запропонували – ЄС це зробив. Це сигнал для тих, хто в Криму працює з окупаційною владою. Варто поміркувати перед тим, як виконувати накази. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 14, 2018

«Еще пятеро под санкциями ЕС за незаконное проведение выборов Президента РФ в оккупированном Крыму. Мы обещали и предложили — ЕС это сделал. Это сигнал для тех, кто в Крыму работает с оккупационными властями. Стоит думать перед тем, как выполнять приказы», — обрадовался украинский министр в своем микроблоге социальной сети Twitter.

В данный санкционный список были включены сотрудники крымского и севастопольского избирательных комитетов.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации после проведенного в марте 2014 года там референдума, по результатам которого более 97% крымчан и более 95% жителей Севастополя выступили за воссоединение полуострова с Россией.