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Украина
Мы обещали — ЕС сделал: МИД Украины обрадовался новым санкциям из-за выборов в Крыму
Общество
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    Мы обещали — ЕС сделал: МИД Украины обрадовался новым санкциям из-за выборов в Крыму

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    Мы обещали — ЕС сделал: МИД Украины обрадовался новым санкциям из-за выборов в Крыму

    Киев, 14 мая. Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал решение Европейского союза о включении пятерых лиц в санкционный список из-за организации выборов президента Российской Федерации в Крыму.

    «Еще пятеро под санкциями ЕС за незаконное проведение выборов Президента РФ в оккупированном Крыму. Мы обещали и предложили — ЕС это сделал. Это сигнал для тех, кто в Крыму работает с оккупационными властями. Стоит думать перед тем, как выполнять приказы», — обрадовался украинский министр в своем микроблоге социальной сети Twitter.

    В данный санкционный список были включены сотрудники крымского и севастопольского избирательных комитетов.

    Напомним, Крым стал частью Российской Федерации после проведенного в марте 2014 года там референдума, по результатам которого более 97% крымчан и более 95% жителей Севастополя выступили за воссоединение полуострова с Россией.

    Автор: Дана Балан
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