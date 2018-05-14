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Украина
У украинского консула-антисемита нашли «железобетонную крышу»
Общество
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    У украинского консула-антисемита нашли «железобетонную крышу»

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    У украинского консула-антисемита нашли «железобетонную крышу»

    Киев, 14 мая. Руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что удивляться, что в министерстве иностранных дел Украины консулом работает антисемит, не нужно.

    Ранее блогер Анатолий Шарий сообщил об антисемитских настроениях украинского дипломата. В качестве примера он привел несколько постов консула в Facebook, в которых он нападает на евреев, обвиняя их в том, что они якобы развязали Вторую мировую войну.

    Долинский на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что удивляться, что в украинском МИДе работает антисемит, не нужно, и их там много. При этом автор поста отметил, что Марущинец работает консулом в Гамбурге, а его дочь в консульстве Украины в Мюнхене.

    «Яркий момент из биографии героя. В 1994 году Марущинца выбрали головой села Большой Раковец. Будучи головой села, он провел решительные преобразования: увековечил в названиях улиц имена С.Бандеры, Р.Шухевича, Е. Коновальца», — написал Долинский.

    В комментариях к посту один из пользователей написал, что несколько лет назад он обращался в АП, МИД по поводу дипломата, при этом отправлял видео, скриншоты и другие материалы, это все проверяли, а после он получал «стандартные бюрократические отписки».

    «В неофициальных беседах мне говорили что данный субъект друг Анны Герман, поэтому неприкасаем», — написал пользователь.

    Автор комментария объясняет это тем, что у Василия Марущинеца в то время была «железобетонная крыша» в лице экс-советницы бывшего президента Украины Виктора Януковича Анны Герман.

    Автор: Дарья Смолина
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