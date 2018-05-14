Видео с «самой вежливой кошкой в мире» покорило интернет-пользователей

Лондон, 14 мая. Видео с «самой вежливой кошкой в мире» активно набирает просмотры в Интернете. Тысячи человек по всему миру умиляются ее манерам.

Житель Великобритании Дэн Ричардсон опубликовал в Сети видео, на котором кошка стучит в дверь. По его словам, удивительное явление он заметил, когда проезжал мимо на автомобиле.

По словам очевидца, кошка, пытаясь попасть внутрь дома, вместо душераздирающего крика дотянулась до дверного молотка и культурно «постучалась» в дверь. Видеоролик стал популярным среди пользователей Сети: у него уже порядка девяти тысяч репостов и трех с половиной тысяч лайков.

Зрители окрестили это удивительное животное «самой вежливой кошкой в мире». Как пишет «Комсомольская правда» некоторые в комментариях даже пошутили, что этот домашний питомец эволюционировал быстрее некоторых людей.