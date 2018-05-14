Путин поручил найти исполнителя проекта по сохранению ансамбля Новодевичьего монастыря
Москва, 14 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству определить на 2018–2022 годы подрядчика для работ по сохранению ансамбля Новодевичьего монастыря. Об этом говорится в документах на сайте Кремля.
Отмечается, что на 2018–2022 годы необходимо определить исполнителя работ по проекту сохранения ансамбля Новодевичьего монастыря. Подрядчик также должен устранить недостатки по объектам, отреставрированным в предыдущие годы.
Путин также поручил Минстрою РФ в 2018 году решить вопрос финансирования разработки проектно-сметной документации на строительство внутриплощадочных инженерных сетей и на строительство сетей электроснабжения.