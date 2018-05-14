Порошенко порадует подписчиков в Facebook: эксперты о новых санкциях ЕС против РФ за выборы в Крыму

Европейский союз добавил пять физических лиц в санкционный список против России. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Евросоюзе, ЕС добавил пять физических лиц в антироссийский санкционный список. Эти меры он объяснил проведением выборов президента Российской Федерации на территории Республики Крым. Источник не уточнил подробностей.

Решение вступит в силу лишь со вторника после официальной публикации.

Напомним, выборы президента РФ прошли 18 марта, явка в республике Крым составила 71,47%, в Севастополе — 71,44%.

Украине следует отказаться от Крыма

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН решение ЕК.

«Комично звучит: «санкции за организацию демократических выборов». В качестве «троллинга» предлагаю объявить санкции против пяти представителей Еврокомиссии, ответственных за организацию будущих выборов в Европарламент. Раз они могут, почему Москва не имеет права ответить тем же?» — иронизирует Владимир Корнилов.

Как долго еще будет идти санкционное противостояние? По мнению Владимира Корнилова, возможно, десятилетия.

«Они же сами говорят: пока Крым не возвращен Украине. А мы же понимаем, что он не будет возвращен никогда. Но есть сценарий, при котором все закончится быстрее. И его прямо озвучил Рекс Тиллерсон в прошлом году: санкции можно прекратить, если Украина сама откажется от Крыма. Значит, Москве надо создавать такие условия», — резюмировал Владимир Корнилов.

Фоновый режим

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН отметил, что обновление санкционного пакета ЕС по Крыму уже давно происходит в фоновом режиме, безотносительно происходящих вокруг событий.

«Проведение выборов президента России в Крыму — повод, и ЕС этим поводом для обновления санкционного пакета воспользовался. Но чем чаще ЕС обновляет этот пакет санкций, тем чаще Крым посещают делегации европейских парламентариев и бизнесмены. Это лучше всего свидетельствует о неэффективности санкций США и ЕС против Крыма, какие бы обновления этих санкций ни появлялись на свет», — пояснил Максим Жаров.

Радость Украины

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко в комментарии ФАН рассказал, что решение ЕС о введении санкций против пяти лиц, ответственных за якобы незаконное проведение выборов президента России в Крыму, — не более чем повод порадоваться по мелочи для украинских властей. Очевидно, что список из пяти лиц, фамилии которых пока не называются, был подан на рассмотрение в Совет ЕС именно Украиной. Но насколько влиятельными являются эти люди, совершенно непонятно.

«Наличие банковских счетов у этих граждан на территории Евросоюза крайне труднодоказуемо. Да и вообще имеют ли эти люди такие счета? По большей части, организаторы выборов на местах — это рядовые граждане, которые вряд ли имеют какие-либо взаимоотношения с Евросоюзом. Следовательно, и влияние подобного рода индивидуальных ограничительных мер весьма сомнительно. Другое дело, что это уже значительный повод для Порошенко заявить об очередной «перемоге над агрессором». Тем самым он порадует своих подписчиков в Facebook. Дескать, борьба за Крым продолжается и мы не сидим сложа руки», — добавил Артем Журко.

Тем временем, отметил эксперт, европейские институты не спешат так уж категорично выступать с победоносными заявлениями. Более того, нагоняют панику на украинских политиканов. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которое занимается мониторингом выборов, в своем последнем отчете не разделяет позицию Украины относительно якобы сфальсифицированных выборов в Крыму. Это, в свою очередь, вызвало гневные высказывания вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко о том, что в Европе происходит ползучая легализация выборов на полуострове.