Разработчики «Одноклассников» сделали кешбэк для пользователей

Москва, 14 мая. Социальная сеть «Одноклассники» сообщила о возможности получать кешбэк пользователями за покупки офлайн и участие в промо-акциях брендов.

По данным разработчиков, опция доступна в разделе «Услуги и купоны». Возврат средств пользователям будет произведен по внутренней валюте социальной сети.

Для получения кешбэка пользователю нужно сохранить заинтересовавшую его акцию в разделе «Услуги и купоны», совершить покупку офлайн и отсканирвоать QR-код на чеке в приложении социальной сети «Одноклассники». После проверки подлинности чека будет произведен возврат средств.

Полученным кешбэком пользователи смогут воспользоваться, потратив их на стикеры, игры и другие услуги «Одноклассников». По данным разработчиков, минимальный размер вознаграждения составит 50 «ОК».

Напомним, ранее пользователи социальной сети «ВКонтакте» узнали о работе функции, позволяющей искать профили других людей по номеру телефона.