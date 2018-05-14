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Разработчики «Одноклассников» сделали кешбэк для пользователей
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    Разработчики «Одноклассников» сделали кешбэк для пользователей

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    Разработчики «Одноклассников» сделали кешбэк для пользователей

    Москва, 14 мая. Социальная сеть «Одноклассники» сообщила о возможности получать кешбэк пользователями за покупки офлайн и участие в промо-акциях брендов.

    По данным разработчиков, опция доступна в разделе «Услуги и купоны». Возврат средств пользователям будет произведен по внутренней валюте социальной сети.

    Для получения кешбэка пользователю нужно сохранить заинтересовавшую его акцию в разделе «Услуги и купоны», совершить покупку офлайн и отсканирвоать QR-код на чеке в приложении социальной сети «Одноклассники». После проверки подлинности чека будет произведен возврат средств.

    Полученным кешбэком пользователи смогут воспользоваться, потратив их на стикеры, игры и другие услуги «Одноклассников». По данным разработчиков, минимальный размер вознаграждения составит 50 «ОК».

    Напомним, ранее пользователи социальной сети «ВКонтакте» узнали о работе функции, позволяющей искать профили других людей по номеру телефона.  

    Автор: Екатерина Кухарева
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