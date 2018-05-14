Россия находит почти вдвое больше газа, чем добывает — «Газпром»

Москва, 14 мая. Прирост запасенного «Газпромом» газа в 2017 году почти вдвое превысил объемы добытого компанией голубого топлива, сообщили сегодня в компании.

Добыча по итогам минувшего года составила 471 млрд кубометров газа, что на 51,9 млрд кубометров больше, чем в 2016 году.

Прирост же запасов газа в результате проведенных «Газпромом» геологоразведочных работ составил 852,9 млрд кубометров. Основной прирост (порядка 600 млрд) пришелся на месторождения полуострова Ямал.

Еще порядка 200 млрд составили ачимовские (расположенные на большой глубине) залежи Уренгойского месторождения. Также в прошлом году «Газпромом» были открыты четыре новых месторождения: одно морское — в Охотском море и три сухопутных — в Оренбургской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае.

Всего доля ПАО «Газпром» в мировых запасах газа составляет 17%, в российских запасах — 72%.