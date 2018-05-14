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Сирия: ВКС РФ подготовили плацдарм для наступления САА на юге Дамаска
Общество
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    Сирия: ВКС РФ подготовили плацдарм для наступления САА на юге Дамаска

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    Сирия: ВКС РФ подготовили плацдарм для наступления САА на юге Дамаска

    Дамаск, 14 мая. Авиация ВКС России уничтожила объекты террористов на юге Дамаска в рамках подготовки наступательной операции Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, ВКС РФ уничтожили несколько объектов боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в лагере Ярмук, а также в районах Хаджар аль-Асвад и Аль-Тадамон на юге сирийской столицы.

    В ходе бомбардировки были уничтожены укрепрайоны боевиков ИГ, а также склады с оружием и боеприпасами террористов. В ближайшее время сирийская армия продолжит масштабную наступательную операцию против боевиков ИГ на юге Дамаска.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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