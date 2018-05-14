Сирия: правительственные войска освободили от ИГИЛ районы на юге Дамаска
Дамаск, 14 мая. Правительственные войска Сирии освободили на юге Дамаска целый ряд районов от боевиков террористической организации «Исламское государство»1.
Как предают зарубежные СМИ, армия Сирии выбила боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (арабское называние — ДАИШ) сразу из целого ряда районов, расположенных на юге Дамаска. Отмечается, что на этих территориях прошли ожесточенные битвы.
Правительственным войскам также удалось уничтожить базу и несколько складов оружия ИГИЛ1. Как подчеркивают источники журналистов, армия САР намерена вести борьбу до полного освобождения Дамаска от боевиков.
Ранее сообщалось о том, что военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.
1 Организация запрещена на территории РФ.