Эмансипация России, политический маразм и зависть: антипутинский Запад глазами бразильца. ФАН-ТВ

«Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!»

Слова, сказанные в середине прошлого века знаменитым польским писателем Станиславом Лецом лучше некуда отражают яростную антироссийскую кампанию, которая накрыла с головой современный мир. Вмешательство русских в американские выборы, хакерские атаки в разных странах, развязывание террора, военная агрессия и кровавый диктат – Запад превратился в глухую машину пропаганды, которая штампует одни и те же листовки, и в своем усердии уже не замечает ничего вокруг.

Мауру Бедэ – журналист из Бразилии. В России живет уже 30 лет, и все эти годы регулярно следит за мировой политической повесткой. А в последние четыре – продвигает собственный блог, посвященный геополитике. В беседе с журналистом ФАН-ТВ Анастасией Алексеевой блогер рассуждает о том, что привело к легализации технологии «fake news» в культуре западных СМИ. По его мнению, с приходом Владимира Путина Россия пережила своего рода эмансипацию, которая послужила толчком к яростной антироссийской кампании со стороны Запада. Бразилия же, в отличие от сумевшей сохранить свои ценности России, находится во власти затяжного политического кризиса. Мауру Бедэ замечает в своей родной стране предвестников коммунистической революции.