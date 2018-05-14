Я не олигарх: Савченко рассказала, почему отказалась от услуг адвокатов

Киев, 14 мая. Депутат украинской Рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке террористических актов в Киеве, заявила в понедельник в ходе заседания суда, что отказалась от услуг адвокатов из-за отсутствия у нее денежных средств.

«Я не олигарх, и не стала им в парламенте. Я не хочу вгонять мою семью в долги из-за адвокатов», — заявила бывшая военная летчица.

Народный депутат добавила, что если юристы будут заявлять, что ее сестра Вера Савченко вмешивается в их работу, она подаст жалобу на них в Совет адвокатов.

Следственный судья Павел Слободянюк заявил, что Савченко предоставят бесплатного государственного адвоката.

Напомним, ранее сообщалось, что юрист Виктор Чевгуз написал заявление о самоотводе в деле Савченко. Свое решение он пояснил совершенно разными мнениями относительно ведения дела. Сестра Надежды Савченко Вера заявила, что украинский депутат сама отказалась взаимодействовать с защитником.

Согласно версии украинских следователей, Савченко собиралась устроить теракты в здании парламента и правительственном квартале. Депутату Рады грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного срока.