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Украина
Я не олигарх: Савченко рассказала, почему отказалась от услуг адвокатов
Общество
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    Я не олигарх: Савченко рассказала, почему отказалась от услуг адвокатов

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    Я не олигарх: Савченко рассказала, почему отказалась от услуг адвокатов

    Киев, 14 мая. Депутат украинской Рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке террористических актов в Киеве, заявила в понедельник в ходе заседания суда, что отказалась от услуг адвокатов из-за отсутствия у нее денежных средств.

    «Я не олигарх, и не стала им в парламенте. Я не хочу вгонять мою семью в долги из-за адвокатов», — заявила бывшая военная летчица.

    Народный депутат добавила, что если юристы будут заявлять, что ее сестра Вера Савченко вмешивается в их работу, она подаст жалобу на них в Совет адвокатов.

    Следственный судья Павел Слободянюк заявил, что Савченко предоставят бесплатного государственного адвоката.

    Напомним, ранее сообщалось, что юрист Виктор Чевгуз написал заявление о самоотводе в деле Савченко. Свое решение он пояснил совершенно разными мнениями относительно ведения дела. Сестра Надежды Савченко Вера заявила, что украинский депутат сама отказалась взаимодействовать с защитником.

    Согласно версии украинских следователей, Савченко собиралась устроить теракты в здании парламента и правительственном квартале. Депутату Рады грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного срока.

    Автор: Дана Балан
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