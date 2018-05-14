Игра была равна: Дмитрий Лекух об «эффекте Вайнштейна» на фоне родных осин

Кажется, эта музыка будет вечной. Только-только волны скандала с «голливудским харассментом» имени совсем еще недавно считавшегося «великим» американского кинопродюсера Харви Вайнштейна стали затихать, и гладкие воды голливудского прудика снова начала затягивать привычная кокаиновая ряска, как кто-то беспокойный снова решил плеснуть в затухающий было костерок бензинчика.

Журнал Vogue, культовый в мире фешн-индустрии, крайне чувствительной ко всему подобному, решил, так сказать, еще немного углубиться в тему, опубликовав первое после скандала интервью с модельером Джорджиной Чапман — бывшей супругой того самого Вайнштейна, который был обвинен в домогательствах к «эксплуатируемым им актрисам» и прочих смертных грехах.

Надо отдать должное — материал получился живеньким.

Девушка, в частности, призналась, что совершенно не подозревала о домогательствах своего бывшего супруга к звездам Голливуда. И к не звездам тоже. Когда же вокруг Вайнштейна разразился скандал, она почувствовала себя сломленной и униженной. Это надо цитировать дословно:

«Частично я была ужасно наивной, очевидно, очень наивной. У меня бывают моменты ярости, моменты непонимания, бывают моменты отрицания. Иногда бывают моменты, когда я плачу из-за детей. Как сложится их жизнь?» — задалась сакраментальным вопросом супруга скандального кинопродюсера.

И тут необходимы некоторые пояснения.

Джорджина Роуз Чапман — известный модельер, основатель модного бренда Marchesa. Она вышла замуж за Вайнштейна в 2007 году, хотя городу и миру, а также «высшему полусвету» явила себя задолго до такого удачного вначале замужества.

Родилась девушка 14 апреля 1976 года в Лондоне в семье миллионера Брайана Чапмана. Уже в тринадцать лет девочка организовала свою музыкальную группу «Jesus and Mary Jane», погрузившись, так сказать, в самый чад клубного кутежа «модной столицы мира». Более того, знаком ей не понаслышке был и бизнес будущего супруга: в 2001—2007 годах Джорджина снялась аж в восемнадцати фильмах и телесериалах. Наконец, в 2004 году совместно с подругой Керен Крейг она основала фешн-лейбл Marchesa.

Вы как хотите, но на мой взгляд столь светлый жизненный путь ну никак не предусматривает даже малейшего целомудрия. Да его от Джорджины никто до последнего времени и не требовал. Включая, похоже, и самого Харви Ванштейна, — мужчины в подобного рода вопросах, простите, как минимум достаточно искушенного. А вот гляди-ка!

По словам Чапман, после первых обвинений в адрес мужа она пять месяцев не выходила из дома.

«Я думала: «Кто я такая, чтобы разгуливать, как ни в чем не бывало, когда вокруг такое происходит?» Рана еще не зажила. Недавно я поднималась по лестнице и вдруг почувствовала, будто у меня в легких нет воздуха», — пожаловалась модельер.

Что тут можно сказать.

Ужас «эффекта Вайнштейна» (вы не поверите — сейчас это уже такой «специальный термин») не в том, что оступившийся Харви был, на секундочку, действительно великим продюсером. Приложившим свою, кхм, руку и к «Английскому пациенту», и к «Умнице Уиллу Хантингу», и к «Влюбленному Шекспиру», и к «Авиатору», и к «Король говорит». Не говоря уж о лучших фильмах своего когда-то друга Квентина Тарантино и прочих «Властелинах колец».

В конце концов, гениальный менеджер, особенно в кинопроизводстве и иных «творческих профессиях», довольно часто способен совмещать профессиональный успех с тем, что называется «подонок по жизни». Не обязательно в таких «тяжких формах», но почитайте хотя бы булгаковский «Театральный роман» или воспоминания великих актеров. Иное — скорее исключение.

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И не в том дело, что об образе и стиле жизни настолько медийной и публичной персоны было просто невозможно не знать не только его жене, но и вообще всем окружающим. В конце концов, тот же Тарантино признался же, что все прекрасно знал: ему все рассказала его подруга, актриса Мира Сорвино, которую Харви тоже… отхарассмил в числе прочих. Однако Квентину это совершенно не помешало и дальше дружить и сотрудничать с Вайнштейном, о чем он теперь, разумеется, жутко сожалеет.

Ужас «эффекта Вайнштейна» в том, что в нем ни одна из сторон не вызывает ни малейшего сочувствия. Ни сам продюсер, ни его «жертвы». Хотя и «жертвами» их назвать язык тоже, право, не поворачивается.

Есть в среде футбольных болельщиков такой анекдот: болельщика «Спартака» спрашивают, за кого он будет болеть в предстоящем дерби ЦСКА и «Динамо». Спартаковец некоторое время ошеломленно думает, а потом отвечает: «За ничью, и чтобы все передрались».

В данном конкретном случае именно это и произошло на глазах всего честного народа.

Собственно, это и есть в чистом виде «этическое вырождение», когда разрушаются все, не только «культурные», но и исконно «контркультурные» культы, порожденные той самой «сексуальной революцией» середины прошлого века. Вместе с вырождением наступает эпоха разоблачений «святых развратников» и пуританствующих великосветских шлюх. И, поскольку в любой применимой системе этических координат они «оба хуже», любому нормальному человеку, чтобы не измазаться, не стоит даже приближаться к источнику этого радостно пузырящегося дерьма.

Ибо там, в дерьме, — правды нет. А сатана вообще, как известно, — старый релятивист.

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И вот вы как хотите, но лично ваш покорный слуга вполне с пониманием относится к решению комитета по этике Государственной думы РФ не применять к депутату Леониду Слуцкому каких-либо санкций за якобы имевшие место «сексуальные домогательства» в адрес «демократических журналисток», решивших спустя какое-то время после «приставаний» пересадить опыт англосаксонского «харассмента» на скудные родные почвы. Вне зависимости от того, «было» чего там или «не было»: это просто не предмет для публичных дискуссий и разбирательств.

Потому как если реально «было», то это предмет исследования для Следственного комитета. А если «просто надо поговорить и осудить», то вы, девушки, пришли не в то место: это парламент немного другой страны, в которой, извините, сам предмет дискуссии выглядит несколько неприличным.

Потому как у нас, в отличие от голливудской тусовки, есть какой-никакой, может быть не самый лучший, но вполне работающий поведенческий стереотип или если хотите, «этический каркас». И тут самое время вспомнить справедливые слова директора департамента МИД Марии Захаровой:

«Выходом из этой ситуации является именно обоснование своих претензий к человеку здесь и сейчас, по факту совершения того, что ты считаешь недостойным в отношении себя. Дарю борцам с «харассментом» волшебную формулу разрешения проблем: предложил — откажись».

А разбираться ни в чем таком не повинным людям, кто там из вас кого на самом деле, как и чем, — это, простите, в Голливуд. Это ваши, а не наши правила игры. Вы их сами себе выбирали, а публике они, поверьте, совершенно ни к чему.