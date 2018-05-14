Держаться подальше от спорта: Фетисов ответил на намерение Украины запретить трансляцию ЧМ-2018

Трансляцию Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, в украинской Верховной раде предлагают признать незаконной. Соответствующий законопроект направили на рассмотрение представители Радикальной партии и председатель фракции «Самопомощь».

«Актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации в Украине государства-агрессора станет запрет трансляции в Украине официальных мероприятий в рамках Чемпионата мира по футболу — 2018, которые будут проводиться в Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке.

По словам депутата Государственной думы РФ, первого заместителя председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, из-за нездоровых амбиций Киев лишает людей возможности увидеть самое долгожданное спортивное событие мира.

«Что они там решают — это их проблемы, — говорит политик. — Но они, бесспорно, лишают людей возможности увидеть крупнейшее спортивное событие. Я всегда говорил о том, что политика должна стоять в стороне от спорта. Эти нездоровые амбиции украинских властей только наказывают людей, которые спорту посвятили жизнь. Древние греки неслучайно придумали Олимпийские игры. Они с помощью спорта пытались людей объединить, а не разделить. Тогда и войны, между прочим, прекращались! Я уверен, политика должна держаться от спорта подальше».

Как отметил Фетисов в интервью Федеральному агентству новостей, бесследно такое решение для Украины не пройдет.

«Украинцы, безусловно, потеряют много. Украина — футбольная страна. И эти мальчишки, которые сейчас гоняют мяч во дворе, лишаются возможности посмотреть на спортсменов со всего мира. Чемпионат мира — крупнейшее спортивное событие после Олимпийских игр. И тем, кто все-таки увидит его — по телевизору и вживую, — мы покажем новую Россию, наших людей, нашу культуру, гостеприимство — все покажем. А Украина сама виновата. Теперь из-за решения руководства страдает народ», — утверждает Фетисов.

Известно, что с инициативой не транслировать матчи Чемпионата мира выступили лидеры парламентских фракций РПЛ Олег Ляшко и «Самопомощи» Олег Березюк. Их поддержали депутаты от Радикальной партии Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой.

Ранее уже сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины не будет транслировать Чемпионат мира. Кроме того, в Госпогранслужбе страны болельщикам посоветовали вообще не ехать в Россию на мировое спортивное событие. Как отметили в ведомстве, украинцев якобы будут пытаться завербовать.