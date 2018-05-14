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Новости Сирии
Лаврентьев прокомментировал процесс обмена пленными в Сирии
Общество
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    Лаврентьев прокомментировал процесс обмена пленными в Сирии

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    Лаврентьев прокомментировал процесс обмена пленными в Сирии

    Астана, 14 мая. Начат обмен пленными в Сирии, что, по мнению спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, является деликатным вопросом.

    По его словам, в данной ситуации не должно быть навязанных извне решений. Вопрос необходимо координировать как с Дамаском, так и непосредственно с оппозицией. По мнению Лаврентьева, сам факт работы группы по обмену пленными уже является важным шагом.

    «Много, конечно, достигается пока еще на уровне взаимодействия правительства с оппозицией на местах по обмену задержанными», — сказал Лаврентьев корреспонденту РИА Новости.

    Лаврентьев отмечает, что работа по обмену пленными очень деликатная и сложная. Вопрос касается не только задержанных, но и поиска пропавших без вести и обмена тел погибших.

    Ранее стало известно, что Лаврентьев отметил положительное влияние зон деэскалации на ситуацию в Сирии, подчеркнув, что эти территории таковыми и останутся, однако будут трансформироваться.

    Автор: Екатерина Кухарева
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