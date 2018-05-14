Китай планирует начать продажу самых крупных самолетов-амфибий к 2022 году

Пекин, 14 мая. В Китае разработали крупнейший гидросамолет AG600, который предназначен для гражданской авиации. Поставки планируют начать к 2022 году.

Сейчас разработчики собираются провести первый тестовый взлет самолета-амфибии с воды, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителей Китайской авиастроительной корпорации (AVIC).

Этот самолет предназначен для наблюдения за морской средой, перевозок, а также для ликвидации пожаров, пишет «Инфореактор».

Главный конструктор самолета сообщил, что к 2021 году планируется получить сертификат летной годности для управления гражданской авиацией. А к 2022 году Китай хочет начать полноценные поставки гидросамолетов заказчикам.

Сейчас самолет собираются перегнать из города Чжухай (провинция Гуандун) в Цзинмэнь (провинция Хубэй). Там пройдет первый тестовый взлет гидросамолета с воды. Там же будут расположены спасательный центр, тренировочная база и склад спасательного оборудования. Испытания в небе этот самолет уже проходил, сообщает Комсомольская Правда.