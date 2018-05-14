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Украина
Паника в Раде: Киев заявил, что Россия начала блокаду азовских портов Украины
Общество
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    Паника в Раде: Киев заявил, что Россия начала блокаду азовских портов Украины

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    Киев, 14 мая. Депутат Верховной рады обвинил Россию в «эскалации конфликта» из-за досмотра всех украинских судов, проходящих через Керченский пролив. 

    Ранее ФСБ России сообщила о задержании двух браконьеров в акватории Азовского моря. Специалисты задержали маломерное судно, которое незаконно добывало рыбу, в том числе краснокнижного осетра русского. Российские пограничники начали проводить жесткую политику по задержанию и досмотру гражданских судов, следующих на Украину.

    Действия российских специалистов, направленные на охрану безопасности страны, вызвали панику в Раде. Как считает лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, задержание украинского судна якобы можно считать «агрессивными действиями».

    «Наращиваются морские силы врага в Крыму. Возможно, это – начало блокады наших азовских портов», — подчеркнул депутат на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады.

    Бурбак добавил, что Киев должен расширить санкции против России в связи с этими событиями.

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    Автор: Анна Иванова
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