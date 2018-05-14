Паника в Раде: Киев заявил, что Россия начала блокаду азовских портов Украины

Киев, 14 мая. Депутат Верховной рады обвинил Россию в «эскалации конфликта» из-за досмотра всех украинских судов, проходящих через Керченский пролив.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании двух браконьеров в акватории Азовского моря. Специалисты задержали маломерное судно, которое незаконно добывало рыбу, в том числе краснокнижного осетра русского. Российские пограничники начали проводить жесткую политику по задержанию и досмотру гражданских судов, следующих на Украину.

Действия российских специалистов, направленные на охрану безопасности страны, вызвали панику в Раде. Как считает лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, задержание украинского судна якобы можно считать «агрессивными действиями».

«Наращиваются морские силы врага в Крыму. Возможно, это – начало блокады наших азовских портов», — подчеркнул депутат на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады.

Бурбак добавил, что Киев должен расширить санкции против России в связи с этими событиями.