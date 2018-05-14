Амфетаминовый майдан в Грузии: поборники «легалайза» не хотят отдавать улицу

Митинги в поддержку легализации наркотиков, прошедшие в эти выходные в столице Грузии, пока что завершились ничем. На пике выступлений в воскресенье в центре Тбилиси митинговало около 3 тысяч человек, однако к утру понедельника на главной улице столицы, проспекте Руставели, митингующие разошлись.

Тем не менее, глава МВД Грузии Георгий Гахария принес свои извинения протестующим в центре Тбилиси и заявил, что «свобода слова не должна ограничиваться».

В целом, как выяснило Федеральное агентство новостей, происходящее в грузинской столицы выглядит весьма забавно.

От таблеток до палаток

Поводом для массовых выступлений молодежи в центре Тбилиси стал полицейский рейд по ночным клубам столицы, которая грузинская полиция провела накануне в рамках борьбы с торговлей наркотиками в этих увеселительных заведениях. Подвергшиеся облаве ночные клубы «Басиани» и «Галерея» были выбраны в качестве цели спецоперации неслучайно: масштаб наркобизнеса в них превысил все мыслимые пределы, а из-за передозировки «веществ» там погибли четыре подростка.

В ходе облав и обысков в «Басиани» и «Галерее» грузинская полиция задержала восемь человек, обвинив их в распространении наркотиков. При этом посетители клубов не только не способствовали работе правохранителей, но и оказали полицейским сопротивление.

На следующий день, в субботу, около полутора тысяч человек собрались возле здания парламента Грузии на проспекте Руставели и попытались начать «бессрочную акцию» с требованиями легализации наркотиков. Был даже разбит палаточный лагерь. В ходе выступлений протестующие достаточно быстро перешли от мирного митинга к противостоянию с полицией, которое закончилось арестом 20 митингующих, в том числе лидера движения за декриминализацию употребления наркотиков, кандидата в президенты от партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе.

Несмотря на обещания организаторов акции «стоять до конца», к утру воскресенья митингующих возле здания парламента осталось так мало, что полиция без труда разобрала палатки протестующих и арестовала по обвинению в хулиганстве еще трех участников.

Тем не менее, днем в воскресенье «наркопротесты» в Тбилиси только усилились. 13 мая в центре грузинской столицы уже около 3 тысяч человек собрались на митинге и потребовали расследования действий полиции во время субботнего митинга.

На этот раз протесты против действий полиции в ночных клубах переросли в политические требования легализации наркотиков, а также — отставки премьер-министра Грузии и министра МВД, которые связаны с персоной грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили, выступающего негласным спонсором нынешней грузинской власти.

Изменился в воскресенье и состав протестующих. Члены крайне правых и националистических организаций пытались прорваться на митинг сторонников «легалайза» и, судя по всему, устроить провокацию. И хотя негативного сценария удалось избежать, две противоборствующие группы пришлось сдерживать двойным кордоном полиции. В итоге «Наркомайдан» продолжил свои выступления возле здания парламента на проспекте Руставели, в то время как ультраправые ушли митинговать в соседнем Лондонском парке.

Так или иначе, между участниками антиправительственной акции и сторонниками крайне правой организации «Национальное единство Грузии» в воскресенье произошло несколько стычек. Обе стороны применили во время противостояния камни и другие предметы, противники акции попытались закидать сотрудников правоохранительных органов обувью и бутылками. Ранее митингующие сторонники легализации наркотиков заявили, что, если полиция не сможет их защитить, им придется прибегнуть к мерам самообороны.

Вполне буднично обе стороны протестов обвинили своих оппонентов в «работе на Москву», а также в подрыве «грузинской государственности» и «свободы слова».

Полиция — протестующим: Извините нас!

На фоне столь неожиданного «майданного настроения» в Тбилиси оказалось, что грузинская власть не готова к силовому противостоянию в центре столицы. Уже во второй половине дня воскресенья министр МВД Грузии Георгий Гахария принес извинения протестующим в центре Тбилиси.

Министр извинился лично и от лица своего ведомства за пострадавших в результате действий полиции, заверив, что свобода слова не должна ограничиваться. Также он сообщил, что все жалобы на действия полиции будут тщательно рассмотрены и любые противоправные действия полиции получат надлежащую оценку.

«Сейчас, чтобы достичь цели, найти общее решение, мы должны перейти в рабочий режим, и завтра мы готовы обсудить все проблемы. Мы обещаем, что достигнем согласия по наркополитике в стране», — заявил министр.

Тем не менее, Гахария подчеркнул, что считает выбранный курс на борьбу с наркотрафиком и наркоторговлей абсолютно верным. Политика грузинского МВД в отношении борьбы с наркотиками будет и дальше проходить в существующем направлении, добавил он.

В свою очередь, премьер-министр страны Георгий Квирикашвили также обратился ко всем сторонам конфликта, призвав их не прибегать к насилию и обеспечить выполнения требований властей.

Как заявил один из организаторов акций Бека Цикаришвили, митинги с требованиями легализации наркотиков отменяются на неделю, «чтобы наблюдать за рабочим процессом».

«Мы посмотрим, насколько реалистичными окажутся сделанные обещания, и будем вести себя соответственно», — заявил он.

Высказался в поддержку митингующих и «сбитый летчик» грузинской политики, находящийся на западном довольствии в обласканной наркотиками Голландии. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили назвал «нападением» рейд полиции в ночных клубах Тбилиси.

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По мнению Мишико, в настоящее время всем крупным поставщикам наркотиков в Грузии покровительствуют высшие должностные лица. Поэтому, как утверждает Саакашвили, полиция получает приказы вместо перекрытия реальных источников наркоторговли «демонстрировать ограничения в чисто русском стиле».

Интересно, что сам Саакашвили во времена своего президентства исповедовал ровно те же «ограничения в русском стиле», объявив политику «нулевой толерантности» к наркотикам и наркоторговле. Что лишний раз подчеркивает ситуативную политическую подоплеку его нынешних заявлений.

Чего ждать от грузинского «наркомайдана»?

Основная проблема современной Грузии — слабая и находящаяся в кризисе национальная экономика. По объему национального ВВП страна в период 2015—2017 годов так и не вышла на пиковые значения 2014 года, когда грузинский валовый внутренний продукт составил 16,55 млрд долларов. Грузия «прирастает» отнюдь не промышленностью или сельским хозяйством — островками благополучия являются строительство, гостиничный бизнес, финансовый сектор, транспорт и туризм. В этих весьма узких отраслях грузинской экономики идет бурный рост (9—11% в 2017 году), в основном связанный с притоком туристов, капиталов и инвестиций из соседней России. В то время как сельское хозяйство, традиционная для Грузии сфера занятости, находится в системном кризисе (-2,7% в 2017 году), а промышленность, за исключением горнодобывающей, демонстрирует вялый околонулевой рост.

Еще более печальна картина с объективным показателем благополучия населения — подушевым ВВП по паритету покупательной способности (ВВП ППС). В 2017 году он составил в Грузии лишь 10.747 долларов США по данным МВФ, что ставит страну на 104 место в мировом списке экономического благополучия, гораздо ниже уровня развитых стран.

Конечно, на фоне ближайших соседей положение Грузии выглядит не столь критичным. Так, сопредельная Армения имеет подушевой ВВП по ППС в размере 9456 долларов США, а попавшая в затяжной кризис Украина — 8713 долларов США, вплотную приблизившись к самой бедной республике из состава бывшей европейской части СССР, Молдавии (5661 долларов США). Однако уже при сравнении с соседней Россией (27.834 доллара США подушевого ВВП по ППС в 2017 году) положение Грузии смотрится совсем блекло — несмотря на выгодное геоэкономическое положение и хороший климат, успехи этой субтропической страны в деле построения эффективной экономики выглядят, как минимум, спорно.

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Не является стабильной и политическая ситуация в Грузии. В октябре этого года в стране должны пройти очередные президентские выборы. Уже сейчас о своем намерении баллотироваться на них заявили пять грузинских политиков, включая действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Несмотря на формальный беспартийный статус Маргвелашвили, он точно так же, как и премьер-министр Квирикашвили, тесно связан с олигархом Иванишвили. В 2012 году Маргвелашвили занимал пост министра образования Грузии в правительстве Иванишвили, а на пост президента баллотировался от коалиции «Грузинская мечта», основателем которой является все тот же олигарх.

Судя по всему, ситуацию в Грузии будут раскачивать именно на разрушенных экономических ожиданиях народных масс, а целью этого процесса является дестабилизация обстановки в стране в преддверии президентских выборов. Такие процессы вполне могут поставить под вопрос легитимность власти в закавказской стране, которая сегодня практически полностью находится в руках клана Иванишвили и его политического крыла — партии «Грузинская мечта».

Таким образом, «амфетаминовый майдан» — это не более чем удобное прикрытие глубинных политических и экономических процессов. По крайней мере, это даже весело — очередное дно в «майданной практике» пробито.