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Россия
В МЧС рассказали, сколько ТЦ в России соответствуют нормам пожарной безопасности
Общество
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    В МЧС рассказали, сколько ТЦ в России соответствуют нормам пожарной безопасности

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    В МЧС рассказали, сколько ТЦ в России соответствуют нормам пожарной безопасности

    Москва, 14 мая. Более 70% торговых центров в России соответствуют пожарной безопасности, заявил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев.

    Еникеев констатировал, что сотрудники МЧС проверили около 10 тысяч торговых центров в России. Он отметил, что около 25% из них устранили выявленные спасателями нарушения. На данный момент 70% ТЦ в стране соответствуют нормам пожарной безопасности.

    «В результате проводимой работы после проверок более 2,5 тысячи из них уже приведены в надлежащее противопожарное состояние», — подчеркнул главный государственный инспектор России по пожарному надзору, передает ТАСС.

    В МЧС рассказали, сколько ТЦ в России соответствуют нормам пожарной безопасности

    Ранее сотрудники ведомства во время проверок торговых комплексов в России выявили более 220 тысяч нарушений противопожарных требований.

    Автор: Катерина Тимошенская
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