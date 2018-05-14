В МЧС рассказали, сколько ТЦ в России соответствуют нормам пожарной безопасности

Москва, 14 мая. Более 70% торговых центров в России соответствуют пожарной безопасности, заявил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Еникеев констатировал, что сотрудники МЧС проверили около 10 тысяч торговых центров в России. Он отметил, что около 25% из них устранили выявленные спасателями нарушения. На данный момент 70% ТЦ в стране соответствуют нормам пожарной безопасности.

«В результате проводимой работы после проверок более 2,5 тысячи из них уже приведены в надлежащее противопожарное состояние», — подчеркнул главный государственный инспектор России по пожарному надзору, передает ТАСС.

Ранее сотрудники ведомства во время проверок торговых комплексов в России выявили более 220 тысяч нарушений противопожарных требований.