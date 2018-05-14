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Обученная канадскими инструкторами саперная группа прибыла в Донбасс
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    Обученная канадскими инструкторами саперная группа прибыла в Донбасс

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    Обученная канадскими инструкторами саперная группа прибыла в Донбасс

    Луганск, 14 мая. В населенный пункт Счастье прибыла саперная группа, обученная канадскими инструкторами, для минирования участков у линии соприкосновения. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    «С 11 мая 2018 года в населенном пункте Счастье отмечена работа бандформирования «Луганск-1» МВД Украины. В связи с тем, что боевики «Луганск-1» претендуют на полный контроль над населенным пунктом, у них, практически ежедневно, возникают конфликты с бандитами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ », — сказал Марочко.

    По словам местных жителей, несколько ночей подряд были перестрелки между полицейскими и украинскими солдатами.

    «Кроме того, известно, что в составе данного подразделения прибыла саперная группа, обученная канадскими инструкторами, для минирования участков у линии соприкосновения», — добавил он.

    Автор: Дарья Фролова
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