Обученная канадскими инструкторами саперная группа прибыла в Донбасс

Луганск, 14 мая. В населенный пункт Счастье прибыла саперная группа, обученная канадскими инструкторами, для минирования участков у линии соприкосновения. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«С 11 мая 2018 года в населенном пункте Счастье отмечена работа бандформирования «Луганск-1» МВД Украины. В связи с тем, что боевики «Луганск-1» претендуют на полный контроль над населенным пунктом, у них, практически ежедневно, возникают конфликты с бандитами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ », — сказал Марочко.

По словам местных жителей, несколько ночей подряд были перестрелки между полицейскими и украинскими солдатами.