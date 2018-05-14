Меню
Новороссия
Французский политик: «Я почувствовал огромный контраст между жителями Западной Европы и ДНР» 
Общество
Стало известно, когда отремонтируют Красный мост в Вологде
Следующая новость
Загрузка...

    Французский политик: «Я почувствовал огромный контраст между жителями Западной Европы и ДНР» 

    726

    Андреа Котарак

    Донецк, 14 мая. В канун праздников Донецкую народную республику посетили представители 12 стран, в том числе региональный советник региона Рона-Альпы-Овернь во Франции Андреа Котарак, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Многие из делегатов уже не впервые в Донецке, но впечатления всегда остаются сильные.  

    «У меня сложилось очень глубокое впечатление от поездки: каждый житель республики делает все максимально возможное, чтобы подтвердить ее независимость, – я этим сражен.  Странам Западной Европы присуща такая черта, как индивидуализм, – каждый сам за себя. Я почувствовал огромный контраст между жителями Западной Европы и ДНР», – утверждает Андреа Котарак. 

    Как рассказал Андреа, раньше он видел много фотосюжетов о том, что происходит в Донбассе, в частности – фото раненых детей. На протяжении текущего визита французский делегат посетил фронтовой поселок Зайцево и, пообщавшись с местным населением, в очередной раз убедился в том, насколько не работают Минские соглашения.  

    «Сирия, Иран, Донецк и Луганск – это самые горячие точки в мире. Международное гуманитарное право абсолютно не соблюдается. А мир – это самое главное, что должно быть у людей», – считает Котарак. 

    Андреа Котарак приехал в ДНР, чтобы в течение определенного времени собрать максимальное количество фото- и видеоматериалов. Он планирует, распространив эти кадры в своей стране, рассказать жителям Франции о происходящем в Донбассе. Андреа заявил, что как гражданин Франции он имеет право на свою точку зрения и не согласен с той политикой, которую сейчас проводит Эммануэль Макрон под эгидой США. По его словам, французы практически ничего не знают о том, что где-то вдали от Парижа погибают обычные люди. 

    «К сожалению, граждане Франции практически ничего не знают о войне здесь – официальные СМИ не доносят правду в массы. В этом есть заинтересованность США, а также играет роль политическая позиция стран Западной Европы.

    Тем не менее я хочу сделать все максимально возможное, чтобы доказать справедливость проведенного в Донбассе референдума о независимости республики», – рассказывает представитель Франции. 

    В канун майских праздников Андреа Котарак пообщался и с ветеранами Великой Отечественной войны, уже пожилыми людьми, которые на склоне лет вынуждены снова вернуться на фронт.  

    «Мы были в Зайцево и встречались там с ветеранами ВОВ. Я хочу напомнить всем, что это ветераны не только республики и Советского Союза – они ветераны Европы. Именно благодаря им Европа была освобождена от фашизма, и мы должны помнить об этом», – рассуждает Андреа. 

    Он считает, что братские и крепкие связи Франции и России должны только укрепляться, а Донбасс – это тоже часть русского мира. 

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.