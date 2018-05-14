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14 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВКС РФ нанесли массированный удар по ИГ в Дамаске
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    14 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВКС РФ нанесли массированный удар по ИГ в Дамаске

    В Индонезии четвертый теракт за два дня унес жизни семерых человек. Российские власти не собираются повышать НДФЛ. СМИ узнали о возможном подорожании полиса ОСАГО.
    14:02 14 Мая 2018
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    В Индонезии четвертый теракт за два дня унес жизни семерых человек

    14 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВКС РФ нанесли массированный удар по ИГ в Дамаске

    В Индонезии прогремел взрыв рядом с полицейским участком в городе Сурабая. Погибли семь человек, несколько сотрудников правоохранительных органов были ранены. Отмечается, что инцидент стал четвертым в Индонезии за два дня. На кадрах с места происшествия видно, как два мотоцикла подъезжают к полицейскому участку, после чего один из них взрывается. Напомним, ранее сообщалось, во время предыдущих взрывов в трех церквях Сурабаи жертвами стали 11 человек, 40 человек получили ранения.

    ВКС РФ нанесли массированный удар по ИГ1 в Дамаске

    14 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВКС РФ нанесли массированный удар по ИГ в Дамаске

    ВКС России нанесли массированный ракетный удар по позициям террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 в Южном Дамаске. Обстрелам подверглись места дислокации боевиков, отказавшихся сдаться правительству Сирии. Авиаударами российские летчики должны вынудить террористов сдаться и освободить те территории, которые еще остаются под их контролем. 

    Российские власти не собираются повышать НДФЛ

    14 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВКС РФ нанесли массированный удар по ИГ в Дамаске

    Российские власти не собираются повышать НДФЛ. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности главы Минфина РФ, Антон Силуанов. Он уточнил, что все решения по регулированию налоговой системы России должны быть приняты до середины июля текущего года. Временные ограничения связаны с тем, что Государственная дума России будет работать до середины июля. И поэтому у чиновников есть ограничение по срокам принятия решений. 

    СМИ узнали о возможном подорожании полиса ОСАГО

    14 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВКС РФ нанесли массированный удар по ИГ в Дамаске

    Банк России собирается изменить базовые тарифы ОСАГО и соответствующие коэффициенты с 31 августа. Последний раз российский регулятор повышал тарифы в апреле 2015. По сообщению СМИ, размеры минимальных и максимальных базовых ставок полисов в документе не прописаны, поскольку ЦБ еще их не определил. При этом Российский союз автостраховщиков поддержал изменения. А эксперты полагают, что размер тарифа нужно полностью освобождать от госрегулирования. 

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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