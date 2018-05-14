Сирия: САА взяла под свой контроль новые районы на юге Дамаска

Дамаск, 14 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) выбили террористов из нескольких районов на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным агентства, 42-я и 105-я бригады республиканской гвардии САА взяли под свой контроль новые территории в районе Хаджар аль-Асвад и лагере Ярмук. Бойцам правительственных сил удалось освободить здание школы Аль-Кудс и электростанцию, которые ранее находились под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, подразделения САА освободили кольцевую автодорожную развязку Аль-Руос в лагере Ярмук.

В настоящее время авиация ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ1 в районе Хаджар аль-Асвад и лагере Ярмук, после чего правительственные силы продолжат наступательную операцию.

1 Организация запрещена на территории РФ.