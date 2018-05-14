«Агент СБУ, Иуда!»: лидера Компартии Украины забросали «сребренниками» на шоу Соловьева

Москва, 14 мая. Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко и бывший депутат Рады Игорь Марков в эфире телеканала «Россия-1» устроили скандал с метанием денег и взаимными оскорблениями.

Оба были гостями передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Марков напомнил, что 9 мая у Симоненко в ходе обысков были изъяты «предметы, похожие на пистолет и 120 патронов к нему», поразившись, как же так получилось, что он так легко отделался и запросто уехал в Москву, «а наши товарищи по восемь лет за репост получают».

«Что за чудеса украинской демократии? Вы агент СБУ!», — сыпал оскорблениями экс-депутат. Его было не остановить. Так, по его словам, Симоненко получил 5 млн долларов за сдачу своих однопратийцев, «750 млн долларов за бэк-вокал у Януковича».

«Вот твои 30 сребреников, Иуда! Вот твоя цена! Ты сдал всех своих товарищей» — громыхал Марков, забрасывая Симоненко монетами. При этом он вспомнил, что Симоненко обвинял его в переезде из Украины в Россию. На этот шаг, как утверждает бывший депутат, он пошел из-за того, что пытались завербовать спецслужбы Украины.

«А он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта крыса!» — возмутился он.

В ответ Симоненко заявил, что Марков сумасшедший, и сам «в борьбе за личной выгодой и богатством сдал Украину с потрохами», сообщает «Ридус».

Напомним, об обысках у лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко сообщила пресс-служба СБУ. Обыски также прошли в различных офисах и по местам проживания лидеров коммунистов. Их провели в рамках уголовного производства, открытого по признакам насильственного захвата власти, а также государственной измены.