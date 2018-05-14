Видео первой поездки по путепроводу к Крымскому мосту появилось в Сети

Севастополь, 14 мая. Участок дороги, который соединяет два микрорайона по разные стороны Крымского моста, открыли в Керчи 13 мая. Один из первых автомобилистов опубликовал видео, на котором запечатлен его проезд по путепроводу.

Во время проезда по новому участку дороги автор, отметив, что сегодня важнейшее событие в Керчи, комментирует происходящие события. Автомобилист называет открытие участка дороги историческим событием.

«Мы первые, которые поехали по мосту новому. Это эмоционально. Сегодня впервые в Керчи 13 мая в 19 часов 26 минут мы едем по новой дороге, которая соединяет два района», — заявил автор.

Продолжительность видеоролика составляет три с половиной минуты. Автомобилист снял ролик с помощью видеорегистратора, сообщают Дни.ру.

Ранее сообщилось, что движение по путепроводу к Крымскому мосту запустили в Керчи 13 мая. Открытие участка дороги позволит разгрузить движение между центральной частью города и районом Аршинцево.