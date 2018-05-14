Мэр французского города рассказал, как западные СМИ преподносят события в Крыму

Симферополь, 14 мая. События, происходящие в Крыму, подаются во французских СМИ в негативном свете. Об этом рассказал мэр французского города Мариньян Эрик Ле Диссэ. Он отметил журналистам, что слушал и читал во Франции очень много различной информации о Крыме.

Эрик Ле Диссэ из этих сообщений сделал вывод: не следует приезжать на полуостров. Он также уточнил, что приехал в Крым «за миром». Мэр назвал позицию французских СМИ «обидной и неправильной».

Напомним, французская делегация прибыла в Крым с трехдневным визитом. В рамках встречи французских политиков с российскими состоялось подписание соглашения о побратимстве между крымским курортным городом Евпатория и французским городом Мариньян.

Напомним, Крым был включен в состав РФ по результатам референдума, где 96,77% избирателей выступили за эту инициативу.