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Политика
Мэр французского города рассказал, как западные СМИ преподносят события в Крыму
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    Мэр французского города рассказал, как западные СМИ преподносят события в Крыму

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    Мэр французского города рассказал, как западные СМИ преподносят события в Крыму

    Симферополь, 14 мая. События, происходящие в Крыму, подаются во французских СМИ в негативном свете. Об этом рассказал мэр французского города Мариньян Эрик Ле Диссэ. Он отметил журналистам, что слушал и читал во Франции очень много различной информации о Крыме.

    Эрик Ле Диссэ из этих сообщений сделал вывод: не следует приезжать на полуостров. Он также уточнил, что приехал в Крым «за миром». Мэр назвал позицию французских СМИ «обидной и неправильной».

    Напомним, французская делегация прибыла в Крым с трехдневным визитом. В рамках встречи французских политиков с российскими состоялось подписание соглашения о побратимстве между крымским курортным городом Евпатория и французским городом Мариньян.

    Напомним, Крым был включен в состав РФ по результатам референдума, где 96,77% избирателей выступили за эту инициативу.

    Мэр французского города рассказал, как западные СМИ преподносят события в Крыму

    Автор: Анна Иванова
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