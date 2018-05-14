Лаврентьев рассказал о трансформации зон деэскалации в Сирии

Москва, 14 мая. Зоны деэскалации в Сирии будут трансформироваться, чтобы наладить мирную жизнь на территории республики, заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Лаврентьев отметил положительное влияние зон деэскалации на ситуацию в Сирии. Он подчеркнул, что эти территории таковыми и останутся, однако будут трансформироваться.

«Получается их трансформация в новое качество, потребуется, естественно, время, чтобы полностью восстановить инфраструктуру, чтобы мирные граждане вернулись в места своего постоянного проживания и наладили там мирную жизнь», — приводит слова Лаврентьева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по позициям боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 в Южном Дамаске.

1 Организация запрещена на территории РФ.