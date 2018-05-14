Сирия: корреспондент ФАН запечатлел финальный этап эвакуации боевиков с южной окраины Дамаска

Четвертая партия автобусов с сотнями боевиков и членами их семей недавно покинули районы Ялда, Баббила и Бейт Сахм на юго-востоке Дамаска. Часть из них была вывезена в Идлиб, другая готовится к последующей отправке в Северную Сирию. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в столице САР наблюдал за процессом эвакуации, после чего прислал в нашу редакцию эксклюзивные фото- и видеоматериалы.

В общей сложности южную окраину Дамаска покинули 62 автобуса с радикалами из Сирийской свободной армии (ССА) и других группировок, а также их семьи. После тщательного досмотра они проследовали через блокпост на окраине пригорода Бейт Сахм и направились на север — в провинцию Идлиб. Только для некоторых боевиков эта остановка стала конечной точкой эвакуации, большинство же готовятся продолжить путь на север с целью достичь городов Джараблус и Аль-Баб, занимаемых протурецкими вооруженными группировками.

Выход из района Бейт Сахм и весь дальнейший путь проходили под наблюдением подразделений российской военной полиции и сотрудников сирийского Красного Полумесяца. Они обеспечивали безопасность и, кроме того, выступали гарантами соглашения об эвакуации, достигнутого между радикалами с одной стороны и представителями официального Дамаска, а также российского Центра по примирению с другой.

Как рассказал корреспонденту ФАН источник в Сирийской арабской армии (САА), процесс вывоза исламистов и их семей из пригородов Дамаска, Северного Хомса и других районов, где недавно было достигнуто перемирие, будет продолжаться до тех пор, пока все боевики, отвергающие возможность окончательно примириться с правительством САР, не будут удалены. Тем же лицам, которые изъявили желание получить амнистию и вернуться под юрисдикцию официального правительства Сирии, было разрешено остаться после передачи правительственным войскам всего имевшегося оружия.

Планируется, что сразу же после эвакуации всех радикалов из южных окрестностей Дамаска в регионе активизируются восстановительные работы, также начнется процесс возвращения государственных учреждений в эти районы. К западу от Ялды, однако, — в пригородах Ярмук и Хаджар Аль-Асвад — между тем пока по-прежнему сохраняется небольшой анклав «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.