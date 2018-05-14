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Сирия: корреспондент ФАН запечатлел финальный этап эвакуации боевиков с южной окраины Дамаска
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    Сирия: корреспондент ФАН запечатлел финальный этап эвакуации боевиков с южной окраины Дамаска

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    Боевики покидают южную окраину Дамаска

    Четвертая партия автобусов с сотнями боевиков и членами их семей недавно покинули районы Ялда, Баббила и Бейт Сахм на юго-востоке Дамаска. Часть из них была вывезена в Идлиб, другая готовится к последующей отправке в Северную Сирию. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в столице САР наблюдал за процессом эвакуации, после чего прислал в нашу редакцию эксклюзивные фото- и видеоматериалы.

    Военная полиция РФ

     В общей сложности южную окраину Дамаска покинули 62 автобуса с радикалами из Сирийской свободной армии (ССА) и других группировок, а также их семьи. После тщательного досмотра они проследовали через блокпост на окраине пригорода Бейт Сахм и направились на север — в провинцию Идлиб. Только для некоторых боевиков эта остановка стала конечной точкой эвакуации, большинство же готовятся продолжить путь на север с целью достичь городов Джараблус и Аль-Баб, занимаемых протурецкими вооруженными группировками.

    Выход из района Бейт Сахм и весь дальнейший путь проходили под наблюдением подразделений российской военной полиции и сотрудников сирийского Красного Полумесяца. Они обеспечивали безопасность и, кроме того, выступали гарантами соглашения об эвакуации, достигнутого между радикалами с одной стороны и представителями официального Дамаска, а также российского Центра по примирению с другой.

    Боевики покидают южную окраину Дамаска

    Как рассказал корреспонденту ФАН источник в Сирийской арабской армии (САА), процесс вывоза исламистов и их семей из пригородов Дамаска, Северного Хомса и других районов, где недавно было достигнуто перемирие, будет продолжаться до тех пор, пока все боевики, отвергающие возможность окончательно примириться с правительством САР, не будут удалены. Тем же лицам, которые изъявили желание получить амнистию и вернуться под юрисдикцию официального правительства Сирии, было разрешено остаться после передачи правительственным войскам всего имевшегося оружия.

    Боевики покидают южную окраину Дамаска

    Планируется, что сразу же после эвакуации всех радикалов из южных окрестностей Дамаска в регионе активизируются восстановительные работы, также начнется процесс возвращения государственных учреждений в эти районы. К западу от Ялды, однако, — в пригородах Ярмук и Хаджар Аль-Асвад — между тем пока по-прежнему сохраняется небольшой анклав «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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