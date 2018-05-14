Лавров обсудил с главой МИД Ирана Сирию и международные проблемы

Москва, 14 мая. Исполняющий обязанности главы дипломатического ведомства России Сергей Лавров обсудил со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом международные проблемы, включая Сирию. Об этом в понедельник сообщили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе прошедшей в российской столице встречи были затронуты актуальные международные вопросы, в том числе речь шла о сирийском урегулировании.

Ключевое внимание во время беседы было уделено теме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе из-за выхода Соединенных Штатов из договоренности, отметили в МИД России.

Также в ведомстве уточнили, что российский и иранский министры договорились продолжить плотные двусторонние контакты по данному вопросу.

Напомним, 8 мая глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану, назвав ее «плохой».