Рада предложила приравнять трансляцию матчей ЧМ-2018 к преступлению

Киев, 14 мая. Депутаты Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко предложили Раде приравнять трансляцию матчей ЧМ-2018 к преступлению. Проект постановления уже зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Авторы инициативы заявляют, что запрет необходим, чтобы не допустить «популяризации на Украине страны-агрессора». Тех, кто будет игнорировать новое табу, они предлагают признавать виновными в нарушении законных прав и интересов граждан Украины».

Ранее портал «Ура.ру» сообщал о призывах лидера страны Петра Порошенко бойкотировать мундиаль. «Я бы хотел, чтобы был всеобъемлющий бойкот чемпионата мира в России. Что более важно для меня, тем более, что применяются более эффективные санкции. Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели», — заявил он немецким журналистам 17 марта.