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Украина
Рада предложила приравнять трансляцию матчей ЧМ-2018 к преступлению
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    Рада предложила приравнять трансляцию матчей ЧМ-2018 к преступлению

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    Рада предложила приравнять трансляцию матчей ЧМ-2018 к преступлению

    Киев, 14 мая. Депутаты Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко предложили Раде приравнять трансляцию матчей ЧМ-2018 к преступлению. Проект постановления уже зарегистрирован на сайте украинского парламента.

    Авторы инициативы заявляют, что запрет необходим, чтобы не допустить «популяризации на Украине страны-агрессора». Тех, кто будет игнорировать новое табу, они предлагают признавать виновными в нарушении законных прав и интересов граждан Украины».

    Ранее портал «Ура.ру» сообщал о призывах лидера страны Петра Порошенко бойкотировать мундиаль. «Я бы хотел, чтобы был всеобъемлющий бойкот чемпионата мира в России. Что более важно для меня, тем более, что применяются более эффективные санкции. Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели», — заявил он немецким журналистам 17 марта.

     

     

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
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