Ford поднял цены на свои автомобили в России

Москва, 14 мая. В мае компания Ford увеличила стоимость своих автомобилей. Машины подорожали на 18-35 тысяч рублей.

Рост цен затронул почти все модели, которые были выпущены в 2018 году. Об этом сообщает «Автостат», который провел мониторинг новых расценок.

Самый большой скачок цен у седана Mondeo, он подорожал на 35 тысяч рублей. Теперь минимальная цена на этот автомобиль составляет 1 385 000 рублей.

Меньше всего изменения в цене коснулись седана и хетчбека Fiesta. Он стал дороже на 18 тысяч и минимальная его стоимость теперь 717 000 и 803 000 рублей.

Остальные стали дороже на 22-23 тысячи. А вот у обновленного Explorer, который только поступил в продажу, цены менять не стали.

За 2018 год с января по апрель, российские дилеры «Ford» продали 17 659 автомобилей. Это на 31% выше чем за тот же период прошлого года.