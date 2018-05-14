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Ford поднял цены на свои автомобили в России
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    Ford поднял цены на свои автомобили в России

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    Ford поднял цены на свои автомобили в России

    Москва, 14 мая. В мае компания Ford увеличила стоимость своих автомобилей. Машины подорожали на 18-35 тысяч рублей.

    Рост цен затронул почти все модели, которые были выпущены в 2018 году. Об этом сообщает «Автостат», который провел мониторинг новых расценок. 

    Самый большой скачок цен у седана Mondeo, он подорожал на 35 тысяч рублей. Теперь минимальная цена на этот  автомобиль составляет 1 385 000 рублей. Ford поднял цены на свои автомобили в России

    Меньше всего изменения в цене коснулись седана и хетчбека Fiesta. Он стал дороже на 18 тысяч и минимальная его стоимость теперь 717 000 и 803 000 рублей. Ford поднял цены на свои автомобили в России

    Остальные стали дороже на 22-23 тысячи. А вот у обновленного Explorer, который только поступил в продажу, цены менять не стали.  

    За 2018 год с января по апрель, российские дилеры «Ford» продали 17 659 автомобилей. Это на 31% выше чем за тот же период прошлого года. 

    Автор: Светлана Цимбалюк
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