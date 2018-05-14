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ЕС добавил в черный список пятерых крымских чиновников
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    ЕС добавил в черный список пятерых крымских чиновников

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    ЕС добавил в черный список пятерых крымских чиновников

    Брюссель, 14 мая. На совете ЕС было принято решение внести дополнительно пять крымских чиновников в черный список пакета ограничительных мер в отношении России в связи с организацией в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

    Данное решение вступит в силу со вторника, после публикации в официальном журнале ЕС, сообщает ТАСС.

    В настоящее время в отношении России действуют пакеты ограничительных мер ЕС, которые включают в себя секторальные экономические санкции, черные списки индивидуальных физических и юридических лиц, пакет санкций в отношении Крыма.

    Ранее известно, что санкции США против России привели к задержке поставок оборудования, необходимого для ремонта туалетов в центре Вашингтона.

    Автор: Екатерина Кухарева
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