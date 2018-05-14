Все зарабатывают, а РФ должна подставлять свой щит: эксперт объяснил, какую выгоду нужно получать  от поддержки Ирана

Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф остался очень доволен итогами переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча состоялась в понедельник, 14 мая, в Москве.

«У нас состоялась очень хорошая встреча», — заявил Зариф.

Во время переговорного процесса стороны обсуждали пути сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. После одностороннего выхода США из договора эта тема особенно актуальна. По словам иранского министра, «нарушение международных правил уже стало для США привычкой».

Стало известно, что официальный Тегеран намерен получить от Москвы, Пекина и ряда европейских государств заверения в том, что условия сделки будут соблюдены.

«Если брать взаимоотношения России и Ирана, то для США продолжение взаимодействия — это очередной повод ввести новые санкции в отношении Москвы. Проблема заключается в том, что европейские страны также не собираются выходить из ядерного договора с Ираном и всячески критикуют решение президента США (решение о выходе из СВПД. — Прим. ФАН). В ответ на это Дональд Трамп уже грозится европейским странам ответными санкциями», — пояснил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко.

В итоге окажется, что Соединенные Штаты уже по традиции будут «белыми и пушистыми, а все европейские страны, включая их союзников, — злыми и опасными». Другими словами, может сложиться парадоксальная ситуация, при которой довольны лишь США, Израиль и Саудовская Аравия.

По мнению российского политолога, при взаимодействии с Исламской Республикой Иран Российской Федерации необходимо проявить максимальный прагматизм, который позволил бы заработать не только политические очки на мировой арене, но и реальный доход с такого, зачастую не очень удобного, взаимодействия.

«После подписания ядерной сделки Иран открыл свои двери прежде всего французским банкам и французским нефтяным компаниям, которые заработали на этом очень много денег. И если США вдруг вздумают бомбить Иран, то правильнее будет сделать так, чтобы именно французы их от этого защищали. А если же они хотят, чтобы Россия защищала Тегеран, то надо будет сделать так, чтобы русские на этом тоже заработали много денег. Например, Иран уже пригрозил французской компании Total тем, что если Париж послушается Вашингтона и поддержит американские санкции, то Тегеран отдаст нефтяные месторождения китайским компаниям. То есть все вокруг зарабатывают, а Россия должна подставлять свой щит. Это не очень правильно и не очень справедливо», — рассуждает Осташко.

Однако с учетом того, что сразу после выхода США из СВПД в Москву прибыл глава МИД Ирана, который, в свою очередь, остался доволен переговорами с российским министром, можно сделать вывод, что Иран все-таки предложил России выгодные условия.

«Еще раз повторю: мы должны быть максимально прагматичными и должны понимать, что конкретно мы получим в денежном выражении. Выгода должна быть как от военной операции в Сирии: мы решаем задачи по борьбе с терроризмом, зарабатываем деньги в виде того, что через САР не идет газопровод из Катара в Европу, в виде того, что мы получим возможность разрабатывать нефтяные месторождения и рекламируем наш ВПК. Если будет примерно такая же схема с Ираном, то, я думаю, нас это вполне устроит», — заключил политический аналитик.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, который был подписан в 2015 году между Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Более того, американский лидер сообщил, что давление в отношении Тегерана будет возобновлено.