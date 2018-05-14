Путин выразил надежду на развитие отношений РФ и Армении на встрече с Пашиняном

Сочи, 14 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше.

14 мая российский лидер в Сочи проводит первую встречу с новым главой правительства Армении Николом Пашиняном.

Президент России пожелал Пашиняну удачи на ответственном посту, напомнив, что Москва видит в Ереване ближайшего партнера и союзника. При этом это касается как экономического взаимодействия, так и вопросов, касающихся безопасности.

«Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор», — сказал Путин.

По его словам, в Москве надеются, что экономическое сотрудничество РФ и Армении удастся приумножить.

Напомним, 8 мая Никол Пашинян был назначен главой правительства Армении. Ранее он объявил о том, что в стране началась бархатная революция.