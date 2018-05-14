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Путин выразил надежду на развитие отношений РФ и Армении на встрече с Пашиняном
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    Путин выразил надежду на развитие отношений РФ и Армении на встрече с Пашиняном

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    Россия надеется на развитие отношений с Арменией при правительстве Пашиняна — Путин

    Сочи, 14 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше.

    14 мая российский лидер в Сочи проводит первую встречу с новым главой правительства Армении Николом Пашиняном.

    Президент России пожелал Пашиняну удачи на ответственном посту, напомнив, что Москва видит в Ереване ближайшего партнера и союзника. При этом это касается как экономического взаимодействия, так и вопросов, касающихся безопасности.

    «Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор», — сказал Путин.

    По его словам, в Москве надеются, что экономическое сотрудничество РФ и Армении удастся приумножить.

    Напомним, 8 мая Никол Пашинян был назначен главой правительства Армении. Ранее он объявил о том, что в стране началась бархатная революция.

    Автор: Федор Веснин
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