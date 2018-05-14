«Ростов», «Амкар» и «Тосно» пройдут переаттестацию 30 мая

Москва, 14 мая. Клубы РФПЛ, не получившие лицензию РФС, пройдут аттестацию в конце мая. По информации Федерального агентства новостей, «Ростов», «Амкар» и «Тосно» будут переаттестованы 30 мая.

По словам знакомого с ситуацией источника, клубы устранят все несоответствия критериям лицензирования в ближайшие 2 недели. В частности известно, что в случае с «Тосно» речь идет о 150 миллионах рублей долгов перед футболистами. Задолженность перед клубом, выигравшем Кубок России, ранее пообещал закрыть губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Лицензия РФС выдается Комиссией организации по лицензированию сроком на один сезон.