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«Ростов», «Амкар» и «Тосно» пройдут переаттестацию 30 мая
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    «Ростов», «Амкар» и «Тосно» пройдут переаттестацию 30 мая

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    «Ростов», «Амкар» и «Тосно» пройдут переаттестацию 30 мая

    Москва, 14 мая. Клубы РФПЛ, не получившие лицензию РФС, пройдут аттестацию в конце мая. По информации Федерального агентства новостей, «Ростов», «Амкар» и «Тосно» будут переаттестованы 30 мая.   

    По словам знакомого с ситуацией источника, клубы устранят все несоответствия критериям лицензирования в ближайшие 2 недели. В частности известно, что в случае с «Тосно» речь идет о 150 миллионах рублей долгов перед футболистами. Задолженность перед клубом, выигравшем Кубок России, ранее пообещал закрыть губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

    Лицензия РФС выдается Комиссией организации по лицензированию сроком на один сезон.

    Автор: Константин Тихов
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