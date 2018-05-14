Совфед подготовил доклад о попытках Запада не допустить Путина к власти в России

Москва, 14 мая. Соединенные Штаты Америки и ряд других западных стран начиная с 2011 года ставили конкретную задачу не допустить к президентскому посту в России лично Владимира Путина. Об этом говорится в проекте доклада Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Как отметили сенаторы, западные страны предпринимали попытки повлиять на желание россиян видеть Путина главой государства. Согласно данным Совфеда, такие попытки предпринимались задолго до международного политического кризиса 2014 года, до того, как Дональд Трамп стал американским лидером.

Отмечается, что эту задачу хотели решить «дискредитацией личности Путина и проводимой им внешней и внутренней политики». Как пишет РИА Новости, в том числе, СМИ раздували надуманные данные.