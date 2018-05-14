Меню
Политика
Совфед подготовил доклад о попытках Запада не допустить Путина к власти в России
Новости Сирии
Сирия: САА взяла под свой контроль новые районы на юге Дамаска
Следующая новость
Загрузка...

    Совфед подготовил доклад о попытках Запада не допустить Путина к власти в России

    87

    Совфед подготовил доклад о попытках Запада не допустить Путина к власти в России

    Москва, 14 мая. Соединенные Штаты Америки и ряд других западных стран начиная с 2011 года ставили конкретную задачу не допустить к президентскому посту в России лично Владимира Путина. Об этом говорится в проекте доклада Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

    Как отметили сенаторы, западные страны предпринимали попытки повлиять на желание россиян видеть Путина главой государства. Согласно данным Совфеда, такие попытки предпринимались задолго до международного политического кризиса 2014 года, до того, как Дональд Трамп стал американским лидером.

    Отмечается, что эту задачу хотели решить «дискредитацией личности Путина и проводимой им внешней и внутренней политики». Как пишет РИА Новости, в том числе, СМИ раздували надуманные данные.

    Совфед подготовил доклад о попытках Запада не допустить Путина к власти в России

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.