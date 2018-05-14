Лавров заявил о фальсификации истории в последние годы

Москва, 14 мая. Сергей Лавров заметил, что в последние годы проходит беспрецедентная кампания по фальсификации истории.

Такое заявление и.о. главы МИД России озвучил в понедельник, в ходе заседания Совета глав субъектов Российской Федерации. Он отметил, что историю переписывают ради политической выгоды.

«На протяжении последних лет мы являемся свидетелями беспрецедентной по масштабам кампании по политизации и переписыванию истории в угоду сиюминутной политической конъюнктуре», - сказал Лавров.

По его мнению, в этих действиях четко прослеживается антироссийская направленность. Сергей Лавров назвал переписывание истории политикой сдерживания России. Самыми страшными последствиями Лавров назвал искажения фактов Великой отечественной и Второй Мировой войны, пересмотр итогов войн и принижение роли освободителей фашизма. Он напомнил, что Владимир Путин в выступлении 9 мая заявил, что Россия никогда этого не допустит.

«Такие аморальные действия, очевидно, ведут к росту ксенофобии, агрессивного национализма, различного рода проявлений нетерпимости. В конечном итоге все это существенно подрывает архитектуру международной безопасности и систему защиты и обеспечения прав человека», - указал и.о. главы МИД России.

Ранее Лавров рассказывал о последствиях срыва ядерного соглашения с Ираном. Он заявил, что ситуация стала кризисной.