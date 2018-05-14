США махнули рукой на Украину: экс-депутат Рады объяснил расширение полномочий Волкера

Специальному представителю Госдепартамента по Украине Курту Волкеру продлили и расширили мандат. Теперь он будет заниматься не только Донбассом, но и всей Украиной. По мнению экс депутата Верховной рады Владимира Олейника, это свидетельствует о том, что США махнули рукой на безнадежную Украину.

«Подчеркну, что своими полномочиями Волкер продолжит заниматься на общественных началах, потому что он не входит в штат Госдепа, а возглавляет частный институт, который финансирует сенатор Джон Маккейн. То есть Волкеру, как лицу со стороны, предложили заниматься вопросами всей Украины, а не только конфликтом в Донбассе. И, вероятно, он будет вникать во внутриполитические процессы Украины, следить за созданием антикоррупционного суда и прочим. Но это все будет условно», — поделился своим мнением относительно расширения полномочий Курта Волкера народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник.

В беседе с Федеральным агентством новостей украинский политик отметил, что «с нынешней махровой коррумпированной властью на Украине не справился даже американский вице-президент Джо Байден, так что надеяться на Волкера не имеет смысла».

«Байден, который откровенно говорил, что общается с Петром Порошенко больше, чем со своей супругой, не смог поменять бардак на Украине. Он приезжал в Киев, давал наставления, а руководство Украины кивало и делало по-своему, как только Байден уезжал. Волкер и подавно ничего не сможет. Американцы это понимают, и то, что они доверили Волкеру украинские проблемы, означает, что они махнули рукой на Украину. Волкер — это куратор Украины по остаточному принципу. Он, на мой взгляд, гораздо слабее Виктории Нуланд», — заметил Владимир Олейник.

Собеседник ФАН подчеркнул, что назначение Волкера куратором по всей Украине говорит Киеву о том, что «США считают ситуацию в стране безнадежной, а действующей украинской власти осталось недолго».