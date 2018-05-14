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США махнули рукой на Украину: экс-депутат Рады объяснил расширение полномочий Волкера
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    США махнули рукой на Украину: экс-депутат Рады объяснил расширение полномочий Волкера

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    «Как мертвому припарка»: украинский политик прокомментировал расширение полномочий Волкера

    Специальному представителю Госдепартамента по Украине Курту Волкеру продлили и расширили мандат. Теперь он будет заниматься не только Донбассом, но и всей Украиной. По мнению экс депутата Верховной рады Владимира Олейника, это свидетельствует о том, что США махнули рукой на безнадежную Украину.

    «Подчеркну, что своими полномочиями Волкер продолжит заниматься на общественных началах, потому что он не входит в штат Госдепа, а возглавляет частный институт, который финансирует сенатор Джон Маккейн. То есть Волкеру, как лицу со стороны, предложили заниматься вопросами всей Украины, а не только конфликтом в Донбассе.

    И, вероятно, он будет вникать во внутриполитические процессы Украины, следить за созданием антикоррупционного суда и прочим. Но это все будет условно», — поделился своим мнением относительно расширения полномочий Курта Волкера народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник.

    В беседе с Федеральным агентством новостей украинский политик отметил, что «с нынешней махровой коррумпированной властью на Украине не справился даже американский вице-президент Джо Байден, так что надеяться на Волкера не имеет смысла».

    «Байден, который откровенно говорил, что общается с Петром Порошенко больше, чем со своей супругой, не смог поменять бардак на Украине. Он приезжал в Киев, давал наставления, а руководство Украины кивало и делало по-своему, как только Байден уезжал. Волкер и подавно ничего не сможет.

    Американцы это понимают, и то, что они доверили Волкеру украинские проблемы, означает, что они махнули рукой на Украину. Волкер — это куратор Украины по остаточному принципу. Он, на мой взгляд, гораздо слабее Виктории Нуланд», — заметил Владимир Олейник.

    Собеседник ФАН подчеркнул, что назначение Волкера куратором по всей Украине говорит Киеву о том, что «США считают ситуацию в стране безнадежной, а действующей украинской власти осталось недолго».

    «Вы можете назвать какие-то достижения Волкера в разрешении ситуации в Донбассе? Нет? И я не могу. А зачем ему тогда расширили полномочия? Просто потому, что не хотят кого-то другого посылать. К слову, и посол США на Украине Мари Йованович, которую украинцы называют Мариванной, гораздо слабее своего предшественника.

    Так что все эти изменения, о которых украинские СМИ так громко говорят, на самом деле — как мертвому припарка. Потому что людям, пришедшим к власти на Украине в результате госпереворота, плевать на американцев, им главное — спасти свою шкуру. Если они видят, что антикоррупционный суд для них — погибель, они будут делать все, чтобы его не создавать, сколько бы денег им ни выделяли, все разворуют», — заключил Владимир Олейник.

    Автор: Марина Степанова
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