«Спасти ядерную сделку с Ираном»: Песков рассказал, о повестке переговоров Путина и главы МАГАТЭ

Сочи, 14 мая. Президент России Владимир Путин и глава МАГАТЭ Юкия Амано обсуждают пути сохранения ядерной сделки с Ираном после выхода из договора США. О двусторонних переговорах сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в Сочи Амано прибыл для участия в десятом международном форуме «Атомэкспо», заметив при этом, что несмотря на важность форума, «еще, наверное, важнее беседа с Путиным». Он напомнил о выходе Вашингтона из ядерной сделки по Ирану.

«Вы знаете намерение РФ, других стран — Германии, Франции, Великобритании — оставаться приверженными этой встрече, вы знаете надежду этих стран, что и Иран сохранит свою приверженность», — добавил Песков, уточнив, что именно эти вопросы вынесены на повестку встречи Путина и Амано.