Меню
Политика
«Спасти ядерную сделку с Ираном»: Песков рассказал о повестке переговоров Путина и главы МАГАТЭ
Новости Сирии
Сирия: САА взяла под свой контроль новые районы на юге Дамаска
Следующая новость
Загрузка...

    «Спасти ядерную сделку с Ираном»: Песков рассказал о повестке переговоров Путина и главы МАГАТЭ

      /  Обновлено: 
    60

    «Спасти ядерную сделку с Ираном»: Песков рассказал, о повестке переговоров Путина и главы МАГАТЭ

    Сочи, 14 мая. Президент России Владимир Путин и глава МАГАТЭ Юкия Амано обсуждают пути сохранения ядерной сделки с Ираном после выхода из договора США. О двусторонних переговорах сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля напомнил, что в Сочи Амано прибыл для участия в десятом международном форуме «Атомэкспо», заметив при этом, что несмотря на важность форума, «еще, наверное, важнее беседа с Путиным». Он напомнил о выходе Вашингтона из ядерной сделки по Ирану.

    «Вы знаете намерение РФ, других стран — Германии, Франции, Великобритании — оставаться приверженными этой встрече, вы знаете надежду этих стран, что и Иран сохранит свою приверженность», — добавил Песков, уточнив, что именно эти вопросы вынесены на повестку встречи Путина и Амано.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.