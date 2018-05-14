Открытие посольства США в Иерусалиме может привести к обострению на Ближнем Востоке — Песков

Москва, 14 мая. Открытие посольства США в Иерусалиме, запланированное на понедельник, может привести к обострению ситуации на Ближнем Востоке. О том, что Москва считает такое развитие событий вероятным и опасается подобного сценария, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Да, такие опасения у нас имеются. Мы об этом уже говорили ранее», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли открытие дипломатического представительства усилить напряженность на Ближнем Востоке.

Напомним, торжественная церемония открытия американского посольства в Иерусалиме должна состояться в понедельник. Ранее стало известно, что президент Дональд Трамп не собирается участвовать в мероприятии.

В декабре прошлого года он признал Иерусалим столицей Израиля, что вызвало волну негодования на Ближнем Востоке.

Отметим также, что лидер запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1 Айман аль-Завахири в связи с решением американского президента США призвал своих сторонников продолжать джихад против США.

1 Организация запрещена на территории РФ.