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Открытие посольства США в Иерусалиме может привести к обострению на Ближнем Востоке — Песков
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    Открытие посольства США в Иерусалиме может привести к обострению на Ближнем Востоке — Песков

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    Открытие посольства США в Иерусалиме может привести к обострению на Ближнем Востоке — Песков

    Москва, 14 мая. Открытие посольства США в Иерусалиме, запланированное на понедельник, может привести к обострению ситуации на Ближнем Востоке. О том, что Москва считает такое развитие событий вероятным и опасается подобного сценария, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «Да, такие опасения у нас имеются. Мы об этом уже говорили ранее»,  — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли открытие дипломатического представительства усилить напряженность на Ближнем Востоке.

    Напомним, торжественная церемония открытия американского посольства в Иерусалиме должна состояться в понедельник. Ранее стало известно, что президент Дональд Трамп не собирается участвовать в мероприятии.

    В декабре прошлого года он признал Иерусалим столицей Израиля, что вызвало волну негодования на Ближнем Востоке.  

    Отметим также, что лидер запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1 Айман аль-Завахири в связи с решением американского президента США призвал своих сторонников продолжать джихад против США.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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